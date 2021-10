PSG : Neymar répond cash à Rothen avant la réception du LOSC !

Publié par JEAN-LUC D le 29 octobre 2021 à 15:27

Neymar et le PSG accueillent le LOSC de Jocelyn Gourvennec ce vendredi soir au Parc des Princes. Avant cette rencontre comptant pour la 12e journée de Ligue 1, la star brésilienne a tenu à régler ses comptes avec ses détracteurs, dont Jérôme Rothen, ancien joueur des Rouge et Bleu.

Jérôme Rothen dézingue Neymar, un « poids » pour le PSG

Jérôme Rothen s’est exprimé sur le début de saison de Neymar dans les colonnes du journal Le Parisien. À la question de savoir si le numéro 10 du Paris Saint-Germain est fini pour le football, le consultant de RMC Sport répond que ce n’est pas forcément le cas, mais il estime qu’il y a bien un réel problème avec l’international brésilien de 29 ans.

« Ce qui est sûr c’est que vous n’avez pas besoin d’avoir joué au haut niveau pour vous rendre compte que Neymar aujourd’hui n’est pas décisif, qu’il est moins percutant, moins créatif, même moins altruiste (…) Et en plus ce qui joue contre lui c’est qu’avec toute l’hygiène de vie qu’il a eue avant, je pense qu’aujourd’hui Neymar est dans la peau d’un joueur de 34, 35 ans (…) Pochettino a pourtant essayé de faire le max avec lui (…) Vu que le PSG a décidé de continuer à investir sur lui, il faut qu’il trouve une solution pour que Neymar brille. Parce que sinon ce sera un frein à toutes les ambitions du club et, ce, dès cette saison », a expliqué Jérôme Rothen. Forcément, c’est une analyse que le principal concerné ne partage pas.

Neymar répond aux critiques sur son hygiène de vie

Profitant d’un entretien avec la chaîne YouTube « Fui Clear », la star brésilienne est revenu sur les critiques dont il fait l'objet sur sa vie en dehors des terrains de football. Le milieu de terrain offensif du Paris Saint-Germain se défend et assure que s’il ne prenait pas soin de lui, il ne serait pas au top niveau depuis une douzaine d’années. D’ailleurs, toutes ces critiques sur son hygiène de vie l'agacent énormément.

« Je sors quand je peux, quand c'est possible. Quand je sais que je ne m'entraîne pas le lendemain. Je ne vais pas arrêter de vivre », se défend Neymar en s'adressant à ses détracteurs. « Je parle de respect parce que les gens disent : « Ah Neymar ne prend pas soin de lui, Neymar fait ci, Neymar fait ça. Comment un joueur peut rester douze ans au sommet sans prendre soin de lui ? Personne n'arrive à faire ça », poursuit le partenaire de Lionel Messi avant d’ajouter : « Je sais prendre soin de moi. J'ai un physiothérapeute et un préparateur physique presque 24/24 avec moi. Pourquoi ? Pour rien ? »