ASSE : Une bonne nouvelle pour Sainté avant d'affronter Metz

Publié par ALEXIS le 29 octobre 2021 à 14:27

L’ ASSE défie le FC Metz samedi à 17h au Stade Saint-Symphorien. Ce sera la 103e fois que les deux clubs s’affrontent. L'avantage est aux Verts avant le match de la 12e journée de Ligue 1.

L'ASSE compte 55 victoires contre 23 pour le FC Metz

À quelques heures du match entre l’ASSE et le FC Metz, Peuple Vert a sorti les chiffres sur les confrontations directes entre Stéphanois et Messins. Dans ce jeu, c’est bien le club ligérien qui est le favori. En 102 matchs disputés contre les Grenats, l'AS Saint-Étienne en a remporté 55 contre 23 pour ces derniers. Par ailleurs, les deux adversaires de ce samedi se sont neutralisés 24 fois selon toujours les chiffres de la source. Notons que la dernière victoire de l’ASSE à Metz remonte au 14 mars 2015. Les Verts avaient battu les Messins (3-2), avec des buts de Max-Alain Gradel, Mevlut Erding et Yohan Mollo pour l’équipe entrainée à cette époque par Christophe Galtier.

Si l’on prend en compte les 10 dernières rencontres, Sainté et le FC Metz sont à égalité, soit 4 victoires pour chacun et 2 matchs nuls. Avant de croiser le fer, les deux clubs sont mal en point. Ils font en effet un début de championnat compliqué. L'ASSE est 20e avec 5 points, soit 6 défaites, 5 nuls et 0 victoire. Quant au Football Club de Metz, il est 19e avec 6 points, soit 7 défaites, 3 nuls et 1 victoire.

Les 10 dernières confrontations entre Sainté et les Messins

7 février 2021 : AS Saint-Etienne 1 - 0 Metz

25 octobre 2020 : Metz 2 - 0 AS Saint-Etienne

2 février 2020 : Metz 3 - 1 AS Saint-Etienne

25 septembre 2019 : AS Saint-Etienne 0 - 1 Metz

17 janvier 2018 : Metz 3 - 0 AS Saint-Etienne

14 octobre 2017 : AS Saint-Etienne 3 - 1 Metz

12 mars 2017 : AS Saint-Etienne 2 - 2 Metz

6 novembre 2016 : Metz 0 - 0 AS Saint-Etienne

14 mars 2015 : Metz 2 - 3 AS Saint-Etienne

26 octobre 2014 : AS Saint-Etienne 1 - 0 Metz