LOSC : Lille rêve d'un formidable coup contre Paris !

Publié par ALEXIS le 29 octobre 2021 à 16:57

Le LOSC croise le fer avec le PSG, ce vendredi à 21h, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Le club nordiste prépare un mauvais coup contre le leader du championnat.

LOSC vise une 3e victoire face au PSG

Le PSG reçoit le LOSC, ce soir au Parc des Princes, sans son buteur Kylian Mbappé malade. L’entraîneur parisien peut cependant compter sur Lionel Messi et son ami Neymar pour affronter des Lillois qui rêvent de faire un mauvais coup aux Parisiens. En effet, Lille OSC a déjà battu le PSG à deux reprises cette année. La première fois, c’était le 3 avril 2021, lors de la 31e journée de Ligue 1. Les joueurs entraînés alors par Christophe Galtier étaient rentrés de Paris avec 3 points grâce au but de Jonathan David (20e). Le match s’était terminé sous tension avec l’expulsion de Neymar et Tiago Djalo pour le LOSC (90e).

Les Lillois avaient remis le couvert, le 1er juillet 2021, lors du Trophée des champions. Sur le même score (1-0), les Nordistes avaient raflé le trophée devant le Paris SG, grâce à un but de Xeka (45e). Le match avait été disputé au Stade Bloomfield Stadium à Tel-Aviv en Israël. Le coup préparé par les Lillois est donc une 3e victoire de suite en 2021 sur les Parisiens. Jocelyn Gourvennec et ses joueurs, mais aussi les supporters du club champion en rêvent. « Un troisième succès lillois d’affilée n’est pas arrivé depuis 1988. Et si c’était le moment ? », ont écrit les Dogues sur leur site internet.

Le PSG s'est renforcé avec Lionel Messi !

Il faut dire que l’équipe actuelle du PSG n’est pas la même que le LOSC a battu précédemment. Lors du Trophée des champions, Mauricio Pochettino avait des absences notables dans son effectif : Kylian Mbappé, Neymar, Marco Verratti et Angel Di Maria. Désormais, Lionel Messi a renforcé l’équipe des Rouge et Bleu, en plus des recrues Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma.