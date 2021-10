PSG - LOSC : Le verdict est tombé pour Messi, les compos !

Publié par Ange A. le 29 octobre 2021 à 09:57

Le Paris Saint-Germain reçoit le Lille OSC ce vendredi en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, le coach du PSG devrait faire un choix fort concernant Lionel Messi, incertain pour la rencontre.

Le PSG avec ou sans Lionel Messi contre Lille ?

Après son nul contre l’Olympique de Marseille (0-0), le Paris Saint-Germain va tenter de renouer avec la victoire. Ce vendredi, le PSG reçoit le Lille OSC, le champion de France en titre, pour la 12e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour ce choc, Mauricio Pochettino sera notamment privé de Kylian Mbappé, Marco Verratti et Achraf Hakimi (suspendu). Incertain en raison d’une gêne musculaire, Lionel Messi devrait finalement être opérationnel contre le LOSC. Le coach parisien devrait même le titulariser dans un 4-3-3 comme l’indique L’Équipe. Neymar devrait animer le côté gauche de l’attaque tandis qu’Angel Di Maria sera son pendant à droite. En l’absence de Verrati, c’est Danilo qui devrait jouer le rôle de sentinelle dans l’entrejeu parisien. Kehrer devrait compenser l’absence d’Hakimi.

De gros retours dans le onze de Gourvennec contre Paris

Côté Lillois, Jocelyn Gourvennec ne pourra pas compter sur Sven Botman et Benjamin André. Le défenseur central néerlandais est blessé tandis que le milieu de terrain est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Contre le PSG, le coach du LOSC devrait aligner Renato Sanches. Lequel sera associé à Amadou Onana. Timothy Weah et Jonathan Bamba, remplaçant contre Brest, vont animer les flancs de l’attaque. Burak Yilmaz et Jonathan David devraient former la paire d’attaque du 4-4-2 proposé par l’entraîneur des Dogues. Pour rappel, Lille reste sur deux victoires contre Paris, dont un succès lors de sa dernière venue au Parc des Princes.

Le onze probable de Pochettino contre Lille :

Donnarumma – Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Danilo, Wijnaldum, Gueye – Di Maria, Neymar, Messi.

Le onze probable de Gourvennec contre Paris :

Grbic – Celik, Fonte, Djalo, Renildo – Weah, Sanches, Onana, Bamba – David, Yilmaz.