OM Mercato : Tension avec Sampaoli, Gerson rétablit la vérité !

Présent en conférence de presse ce vendredi, Gerson s’est exprimé sur ses débuts difficiles à l’ OM. L’occasion pour lui de démonter l’idée d’un clash avec son entraîneur Jorge Sampaoli.

Recrue phare de l’OM, Gerson peine à convaincre sous ses nouvelles couleurs. Jusqu’à présent, l’international brésilien n’a inscrit qu’un seul but et une passe décisive en onze apparitions avec l’Olympique de Marseille, toutes compétitions confondues. Un bilan statistique assez maigre pour un joueur recruté à prix d’or par Marseille (20 millions d’euros).

Si Gerson réalise un début de saison décevant à l’OM, c’est peut-être à cause de son repositionnement. Habitué à évoluer comme milieu central, le Brésilien a été utilisé sur plusieurs postes cette saison par Jorge Sampaoli. Ce qui n’aurait pas été du goût du joueur. Certains médias révélaient récemment que Gerson aurait affiché son mécontentement à son entraîneur, lui reprochant son repositionnement. Mais le milieu de terrain a vite démonté ces rumeurs de crispations en interne, assurant qu’il s’adapte aux consignes de son entraîneur.

« Quand on commence le foot, on démarre à une certaine position, mais au fil de sa carrière il faut s'adapter. J'essaie d'aider mon équipe. Vous savez à quel poste je joue habituellement, ce qu'on appelle un 'volante' au Brésil, une sorte de milieu récupérateur. Mais j'ouvre mon esprit pour faire ce qu'on me demande », a-t-il assuré dans des propos rapportés par RMC Sport.

Gerson veut "montrer le vrai Gerson"

Arrivé avec l’étiquette de meilleur joueur du championnat du Brésil, Gerson se sait très attendu à l' Olympique de Marseille. Le milieu de terrain de 24 ans a reconnu que ses débuts à l’OM n’étaient pas à la hauteur des attentes placées en lui. Mais l’ancien joueur de Flamengo ne baisse pas les bras. Bien au contraire, il est déterminé à s'adapter au jeu olympien, quel que soit le poste retenu, afin de retrouver son meilleur niveau. « Je suis un peu trop bloqué (...), mais j'essaie de garder un bon état d'esprit et de me concentrer sur le foot, il faut que j'essaie de me libérer pour montrer qui est le vrai Gerson », a-t-il ajouté.