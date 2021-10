OM Mercato : Guendouzi livre les dessous de sa signature !

Publié par Timothée Jean le 30 octobre 2021 à 01:57

Cet été, l’ OM a frappé un joli coup à Arsenal en recrutant Mattéo Guendouzi sous la forme d’un prêt avec option d’action. Le milieu de terrain est revenu sur les coulisses de son transfert à Marseille.

OM Mercato : Guendouzi et son passif parisien

Mattéo Guendouzi a pris une grande décision lors du dernier mercato estival. Absent des plans d’Arsenal depuis l’arrivée de Mikel Arteta, le milieu de terrain français est désormais tourné vers un nouveau chapitre de sa carrière. Il a été prêté à l’Olympique de Marseille avec option d’achat. Un choix gagnant pour l’écurie phocéenne, mais aussi pour le jeune joueur.

Mattéo Guendouzi réalise en effet un bon début de saison sous les couleurs de l’ OM. Dans une longue interview accordée à Onze Mondial, le milieu de terrain s’est d’ailleurs confié sur ses débuts à Marseille cet été. Il a commencé par évoquer son passif de Parisien. Formé chez le rival parisien, Mattéo Guendouzi n’a pas réfléchi longtemps à l’idée de rejoindre Marseille.

« J’ai signé au PSG parce que c’était le club de ma ville. On m’a posé des questions à ce sujet. Donc oui, j’ai fait mes classes au PSG. Mais aujourd’hui, je suis à l’Olympique de Marseille, dans le plus grand club français et je suis très heureux d’être ici », a-t-il confié, fier d’être Marseillais.

Les discours de Sampaoli et Longoria l’ont convaincu

Depuis, Mattéo Guendouzi s’éclate à l’OM, où il a déjà disputé 13 matchs pour 3 buts et 2 passes décisives. Poursuivant, le joueur de 22 ans a avoué avoir reçu plusieurs sollicitations cet été. Mais les discours du président marseillais, Pablo Longoria et son entraineur Jorge Sampaoli, ont été décisifs dans son choix. « Avant de venir à l’OM, j’avais plusieurs choix. Les discours du président Longoria et du coach Sampaoli m’ont convaincu », a-t-il confié. Mattéo Guendouzi est heureux d’avoir rejoint « le plus grand club français qui a remporté la Ligue des Champions » et compte aider le club à attendre ses objectifs cette saison.