OM Mercato : William Saliba, le verdict d’Arsenal est tombé !

Publié par Timothée Jean le 29 octobre 2021 à 20:27

Prêté par Arsenal à l’Olympique de Marseille, William Saliba ne devrait rester qu'une seule saison en Ligue 1. L’entraineur des Gunners, Mikel Arteta, s’est exprimé sur l’avenir du défenseur central tricolore.

OM Mercato : Arteta ouvre la porte à un retour de Saliba

Son retour en Premier League se précise. Absent des plans d’Arsenal lors du dernier mercato estival, William Saliba a été envoyé à l’ Olympique de Marseille cette saison où il réalise un excellent début de saison. Impeccable et solide dans la défense de l’ OM, le joueur de 20 ans est aujourd’hui considéré comme l’une des meilleures recrues estivales de Marseille. La direction marseillaise envisagerait même de prolonger son aventure sous les couleurs phocéennes.

Mais William Saliba ne devrait rester qu’une seule saison à Marseille. D’abord parce que son prêt sans option d’achat expire en juin prochain et ensuite parce qu’Arsenal n’a pas l’intention de vendre son défenseur. Interrogé sur le sujet, Mikel Arteta a lâché une réponse positive pour William Saliba.

L’entraineur des Gunners a clairement ouvert la porte pour son retour en Angleterre. « Évidemment, c'est notre joueur et naturellement ça devrait arriver le moment où nous nous assiérons autour d’une table et décider ce qu’il y a de mieux pour l’étape suivante », a confié Mikel Arteta en conférence de presse ce vendredi.

Arsenal compte toujours sur son défenseur

Rappelons que William Saliba a vécu un premier passage difficile à Arsenal. Recruté contre un chèque de 30 M€ à l'été 2019 en provenance de l’AS Saint-Étienne, le jeune défenseur central n’est jamais parvenu à s’imposer chez les Gunners. Absent des plans de Mikel Arteta, le prometteur défenseur a été envoyé à la réserve. William Saliba a ensuite été prêté à l’OGC Nice en janvier dernier avant de rejoindre l’ OM cet été.

Le jeune joueur a passé un cap à Marseille, en s’imposant très rapidement dans le onze de départ de Jorge Sampaoli. Ses performances et prestations remarquables sous les couleurs marseillaises ont visiblement convaincu le coach des Gunners, qui ne cache plus ses intentions de le récupérer en juin prochain. « On est en contact permanent avec Saliba. Edu et Ben Knapper (le responsable des prêts) étaient au match contre Paris pour l'observer et garder le contact. Il y a de la place pour lui chez nous », a confié Mikel Arteta.