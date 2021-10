OM Mercato : La prochaine destination de Gerson déjà connue ?

Publié par Ange A. le 30 octobre 2021 à 08:47

Ancien du Bayern Munich, Zé Roberto s’est prononcé sur son compatriote Gerson. Recrue phare de l’ OM cet été, le milieu brésilien peine encore à convaincre à Marseille.

Une légende du Bayern Munich mise sur Gerson

L’Olympique de Marseille a accueilli pas mal de renforts au milieu de terrain lors de la dernière fenêtre des transferts. L’ OM a notamment déboursé 25 millions d’euros pour Gerson arrivé en provenance de Flamengo. Le milieu de 24 ans s’est engagé avec le club phocéen pour cinq saisons, soit jusqu’en 2026. Seulement, Zé Roberto a quelque peu jeté un froid sur l’avenir de son jeune compatriote. Ancien joueur du Bayern Munich, il estime que le profil du milieu marseillais correspond davantage au style de jeu du Rekordmeister. « Celui qui s’intégrerait très bien, c’est Gerson, c’est un joueur moderne, j’aime beaucoup son football, il s’intégrerait bien avec le Bayern Munich. Je pense qu’il irait comme un gant dans l’équipe et Gerson aurait fière allure sur le côté gauche du Bayern », a-t-il assuré au site O Fluminense.

Déjà de regrets pour l’ OM avec Gerson ?

Recrue phare du dernier mercato estival, Gerson est à la peine à l’Olympique de Marseille. Il ne compte qu’un but et une passe en 11 apparitions sous le maillot de l’ OM. Présent en conférence de presse avant le prochain match contre Clermont, l’international brésilien aux trois sélections a reconnu volontiers sa difficile adaptation. « Ce n’est pas toujours facile, j’ai l’esprit parfois un peu bloqué, j’ai du mal à me libérer mais je tente de m’améliorer, de garder mon esprit ouvert afin de me concentrer sur le foot. Je dois me libérer et montrer le vrai Gerson ici », a-t-il expliqué. Une sortie que doit notamment apprécier Jorge Sampaoli. Le coach marseillais a poussé pour le transfert de Gerson cet été. Malgré ses débuts compliqués, le technicien argentin garde confiance en sa recrue.