OL - RC Lens : Une surprise avec Paqueta, le onze probable !

Publié par Ange A. le 30 octobre 2021 à 09:47

L’Olympique Lyonnais (OL) reçoit le RC Lens ce samedi pour la 12e journée de Ligue 1 Uber Eats. Lucas Paqueta devrait encore être repositionné contre les Sang et Or.

Peter Bosz de nouveau avec Paqueta en 9 ?

Après sa défaite surprise contre l’OGC Nice lors de la dernière journée, l’Olympique Lyonnais va tenter de renouer avec le succès ce samedi. L’ OL sera opposé au RC Lens, actuel dauphin du PSG, pour cette affiche comptant pour la 12e journée du championnat. Peter Bosz ne dispose pas de son groupe au complet contre les Sang et Or. Moussa Dembele, Julian Pollersbeck et Jeff Reine-Adelaide sont toujours indisponibles. Tino Kadewere va écoper de son premier match de suspension. De retour de blessure en sélection, Islam Slimani a revanche été convoqué contre Lens. Mais rien n’indique qu’il sera aligné d’entrée contre le club artésien. Le coach lyonnais devrait donc de nouveau titulariser Lucas Paqueta en pointe de l’attaque comme contre Nice.

Une dernière incertitude pour l’ OL, un grand absent à Lens

Victime d’une entorse du genou, Houssem Aouar figure dans le groupe de 21 joueurs convoqués contre Lens. Reste également à savoir s’il sera aligné d’entrée contre les Sang et Or. Si l’ OL enregistre de nombreuses absences, le Racing dispose de son groupe presque au complet. Touché au genou contre le FC Metz, le Camerounais Ignatius Ganago manque à l’appel pour le déplacement à Lyon. Franck Haise a indiqué que son attaquant « a eu trois points de suture et a connu une partie de semaine aménagée ».

Le onze probable de Peter Bosz contre Lens :

Lopes – Dubois (c.), Boateng, Denayer, Emerson – Caqueret, Guimares – Shaquiri, Paqueta (ou Aouar), Toko Ekambi – Slimani (ou Paqueta)

Le onze probable de Franck Haise contre Lyon :

Leca – Gradit, Danso, Medina – Clauss, Doucouré, Fofana (c.), Frankowski – Kakuta – Kalimuendo, Sotoca.