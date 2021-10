PSG : Mauro Icardi, nouvelle annonce fracassante de Wanda Nara

Publié par JEAN-LUC D le 26 octobre 2021 à 07:20

Il y a un peu plus d’une semaine, Wanda Nara a fait une sortie fracassante sur les réseaux sociaux pour annoncer son divorce d’avec Mauro Icardi, l’attaquant du PSG. Lundi soir, la présentatrice télé et femme d’affaires argentine s’est à nouveau fendue d’une déclaration fracassante sur sa relation avec le joueur de 28 ans.

Mauro Icardi et Wanda Nara sont de nouveau ensemble

Visiblement, c’est la fin d'un feuilleton rocambolesque Wanda Nara-Mauro Icardi. Après une semaine de problèmes conjugaux exposés sur les réseaux sociaux, et avec des répercussions sur le plan sportif pour son compagnon, Wanda Nara a annoncé lundi soir sa réconciliation avec l'attaquant du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi.

Dans une lettre d’amour publiée sur son compte Instagram, la jeune dame de 34 ans explique avoir notamment demandé le divorce, avant de changer d'avis après une lettre enflammée de l’ancien capitaine de l’Inter Milan. Après une dizaine de jours de déclarations fracassantes, de rumeurs et d'allers-retours en jet privé entre Paris et Milan, l’affaire Wanda Nara-Mauro Icardi a donc livré sa conclusion ce lundi soir.

Le message d’amour de Wanda Nara à Mauro Icardi

« Les photos que j'ai téléchargées au cours des derniers mois montrent à quel point nous étions bons et heureux. Après ce qui s'est passé, j'ai été très blessée. Chaque jour, je demandais le divorce à Mauro. Quand il a compris qu'il n'y avait pas de retour possible, il m'a dit que nous ne pouvions pas continuer comme ça, que si se séparer était le seul moyen de mettre fin à tant de douleur, nous devions le faire. Nous sommes allés voir l'avocat. En deux jours, Mauro a accepté toutes les conditions et nous avons signé l'accord.

Le lendemain, il m'a écrit une lettre comme personne ne m'en avait jamais écrit auparavant : "Je t'ai tout donné et tu as tout, j'espère que tu pourras être heureuse, car cela me rendrait heureux". Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose : qu'ayant tout, je n'ai rien si je ne suis pas avec lui ! Je suis sûr que cette mauvaise passe que nous traversons va nous renforcer en tant que couple et en tant que famille.

L'important, c'est que nous avions tous deux la liberté de mettre un terme à notre histoire de 8 ans, mais nos âmes étant fatiguées de pleurer, nous nous sommes librement choisis à nouveau. Je t’aime Mauro », a écrit Wanda Nara sur Instagram, avec une photo d’elle aux côtés de son époux.

Le football va devoir ses droits sur Mauro Icardi et pour le Paris SG.