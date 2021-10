Barça Mercato : Le club de Xavi lâche une réponse claire à Laporta

Publié par JEAN-LUC D le 30 octobre 2021 à 13:23

Après l’éviction de Ronald Koeman, Xavi est annoncé sur le banc du Barça. Mais Al Sadd compte bien se faire entendre pour son entraîneur.

Depuis le communiqué officiel du FC Barcelone annonçant le licenciement de Ronald Koeman, le nom de Xavi Hernandez revient en boucle du côté de la Catalogne. L’ancien milieu de terrain est en effet le grand favori de la direction du club culé pour reprendre les rênes des Blaugranas. Présent en conférence de presse vendredi midi, le président barcelonais a d’ailleurs confirmé une possible arrivée de l’ancien milieu de terrain du club pour sauver l’équipe que laisse Koeman.

« J'ai toujours dit qu'il finira par être l'entraîneur du Barça. J'aimerais qu'il le soit pendant ma présidence, mais je ne sais pas quand. J'ai parlé avec lui pendant ma campagne (pour la présidente du Barça en mars 2021, NDLR) et pendant tout ce temps, la communication n'a jamais été coupée », a expliqué Joan Laporta. Mais l’avocat espagnol va devoir compter avec la position de l’actuel club de Xavi Hernandez.

Al-Sadd glace les ardeurs du Barça pour Xavi

Depuis son départ du FC Barcelone en 2015 et la fin de sa carrière internationale, Xavi Hernandez a rejoint le Qatar et le club d’Al Sadd. Après y avoir évolué en tant que joueur durant quatre saisons, le Champion du monde 2010 en est devenu l’entraîneur avec un contrat courant jusqu’en 2023. Et le club qatari n’a pas vraiment très envie de se séparer de lui.

« En réponse à ce qui est en train de circuler, la direction de Al Sadd réaffirme que Xavi a un contrat de deux ans avec le club et se concentre pleinement sur les prochains matchs de l'équipe, pour maintenir notre avance en tête du championnat et défendre notre titre », a écrit le club du président Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani dans un communiqué publié rendu public ces dernières heures.

Le Barça et Joan Laporta sont donc prévenus.