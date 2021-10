PSG : Leonardo pète les plombs après la victoire face au LOSC !

Publié par JEAN-LUC D le 30 octobre 2021 à 14:33

Leonardo n’est pas du tout content. Le directeur sportif du PSG a lancé un gros coup de gueule après la victoire des siens face au LOSC.

Mercato PSG : Leonardo tout feu tout flamme pour Pochettino

Présent au Parc des Princes vendredi soir, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le Lille OSC, Leonardo s’est arrêté en zone mixte après la rencontre. Le directeur sportif du PSG en a profité pour balayer l’actualité de son club.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le collaborateur du président Nasser Al-Khelaïfi est très remonté contre la façon dont la presse accumule les rumeurs autour du club de la capitale sur plusieurs sujets, notamment Mauricio Pochettino. Sous le feu des critiques pour le jeu proposé par le Paris Saint-Germain malgré les présences de Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé, l’entraîneur Mauricio Pochetino peut compter sur le soutien de son directeur sportif.

« Le coach, c’est trop. On le fait passer pour quelqu’un qui ne comprend rien, qui ne sait pas ce qu’est un fond de jeu ni un système de jeu… C’est vrai, il cherche, on cherche. Mais Pochettino avant d’arriver, c’était un top 5 et aujourd’hui, il ne comprend plus rien. Mais c’est normal, il cherche la bonne manière de jouer et on est en train de le faire. On fera les comptes à la fin », a lancé Leonardo. Et il ne s’est pas arrêté là.

Leonardo monte au créneau pour Neymar Jr

Réagissant aux critiques, qui visent le début de saison compliqué de Neymar, l’ancien milieu de terrain du PSG a trouvé que « c’est injuste, je pense ! Si ça l'affecte ? C'est un joueur très expérimenté. Si on regarde ce soir, il a fait un très grand match dans le volume, même dans le repli défensif, et il a créé des situations. C'est un moment encore difficile, car il y a encore des choses à ajuster, bien sûr.»

Concernant l’hygiène de vie de l’international brésilien de 29 ans, le patron du recrutement parisien estime qu’il n’y a qu’à voir sa prestation de vendredi soir face au LOSC pour se rendre compte de la vacuité des critiques. « Mais un joueur qui vit dans la fête, comme on le dit, ne peut pas faire un match comme celui-là pendant 90 minutes. C’est impossible. C'est pour ça que c'est un peu trop», a-t-il indiqué. Pochettino et Neymar apprécieront.