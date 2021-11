PSG Mercato : Rupture du contrat de Sergio Ramos, du nouveau !

Publié par ALEXIS le 01 novembre 2021 à 12:07

Malgré la mise au point de Leonardo sur la situation de Sergio Ramos au PSG, une possible rupture de contrat du défenseur est évoquée.

Le PSG envisage le retour de Sergio Ramos cette semaine

Arrivé libre au PSG cet été, en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas joué de match avec le club de la capitale. Et pour cause, il est blessé à un mollet depuis la préparation estivale. Son retour espéré ces derniers jours n’est pas encore possible, car il ressent toujours une douleur au mollet. Accusé par plusieurs médias d’avoir commis une erreur en recrutant le joueur espagnol, Leonardo a fait la mise au point suivante.

« Ramos ? On savait que Ramos avait un problème. La presse espagnole joue et vous jouez le jeu de la presse espagnole […]. Mais on savait tout, on sait où en sont nos joueurs, on sait ce qui se passe », a-t-il déclaré après le match entre le Paris Saint Germain et le LOSC (2-1). Le club leader de Ligue 1 avait précédemment annoncé le retour du défenseur central à l’entraînement pour cette semaine.

« L’évolution du programme de reprise de Sergio Ramos, coordonné par le staff médical, évolue très correctement. La reprise en continu avec le groupe pourra être envisagée dans le courant de la semaine prochaine (cette semaine, ndlr) », avait indiqué le PSG dans son communiqué médical de jeudi dernier.

La résiliation du contrat du défenseur n'est pas à exclure ?

Malgré toutes ces assurances, Le Parisien estime qu’une éventuelle rupture du contrat de Sergio Ramos n’est pas à exclure. « L’option d’une résiliation, bien qu’elle ne soit pas à l’ordre du jour, ne tient plus de la science-fiction, Paris ayant intégré le fait qu’il ait pu se tromper dans son choix », a fait savoir le média, ce lundi. Il faut dire que l’international espagnol de 35 ans s’est lié au Paris SG pour 2 saisons, soit jusqu’en juin 2023. Il est évident qu’il ne sera pas libéré de son bail immédiatement. Mais si sa blessure persiste et qu’il a toujours du mal à revenir, la tendance d’une résiliation de son bail ou d'une possible révision de son contrat se confirmerait.