ASSE : Grosse tuile à l'AS Saint-Étienne après le FC Metz

Publié par ALEXIS le 01 novembre 2021 à 13:15

L’ ASSE a enregistré un 6e match nul face à Metz, et reste dernière. Plus grave, l’équipe de Claude Puel a perdu un joueur clé sur blessure.

ASSE : les supporters en colère contre Puel

Lanterne rouge de Ligue 1 avant d’affronter le FC Metz, aussi mal classé (19e), l’ ASSE a fait du surplace. Elle a réussi à obtenir un match nul (1-1) grâce à un but de Wahbi Khazri (1-1, 16e) sur un lob de 68 mètres qui restera dans les annales du foot. Rien que pour la beauté du but de l’attaque tunisien, des supporters auraient souhaité une victoire des Stéphanois lors de ce match. Ces fans, surtout les ultras, étaient d’ailleurs très en colère comme en témoigne leur banderole déployée sur laquelle il était inscrit : « Puel dégage ! ». Ils ont vivement exprimé leur mécontentement lors du retour de l'AS Saint-Étienne à l’aéroport d'Andrézieux-Bouthéon, tard dans la nuit.

Grosse entorse à la cheville pour Yvann Neyou

Outre la tension entre les Magic Fans (MF91) et des Green Angels (GA92), l’ ASSE a perdu Yvann Neyou sur blessure, comme tout le monde a pu le voir lors du match. Mais ce qui est plus inquiétant, c’est la gravité de la blessure du milieu récupérateur des Verts. Il pourrait ainsi manquer plusieurs matchs, ce qui serait un gros coup dur pour Claude Puel quand on sait la qualité technique et le rôle du Camerounais au sein de l'effectif de l’entraîneur Stéphanois.

« Yvann Neyou a une grosse entorse à la cheville. Elle était très enflée. Il ne pouvait pas continuer la partie », a confirmé le coach de l’ ASSE. Le joueur de 24 ans avait quitté ses coéquipiers dès l’entame du match disputé au stade Saint-Symphorien. Il s'est tordu la cheville droite dans la surface stéphanoise lors d’un corner des Messins. Le N°19 des Verts avait été remplacé par Aïmen Moueffek à la 7e minute de jeu lors du matche, juste avant le but de Farid Boulaya (1-0, 9e).