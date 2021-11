PSG Mercato : Un milieu de terrain portugais dans le viseur

Publié par ALEXIS le 01 novembre 2021 à 15:05

En plus de Marcelo Brozovic, le nom d’un autre milieu de terrain, Joao Palhinha, est associé au PSG avant le mercato hivernal.

Mercato : Joao Palhinha sur les tablettes du PSG

Le PSG a certes renforcé son entrejeu cet été en recrutant gratuitement Georginio Wijnaldum, mais d’autres milieux de terrain reviennent avec insistance chez les Rouge et Bleu. Selon Corriere dello Sport, les dirigeants parisiens songent à se séparer de l’international néerlandais aux performances largement en dessous des attentes du Paris Saint-Germain. Pour remplacer le transfuge de Manchester United, Leonardo songerait à Marcelo Brozovic (28 ans) en fin de contrat à l’Inter Milan en juin 2022.

En plus de l’international croate, Joao Palhinha du Sporting Portugal serait une piste explorée par la direction parisienne. D’après les indiscrétions O Jogo, il est « l’une des priorités du PSG ». Le quotidien portugais estime que Palhinha est le successeur idéal de Danilo Pereira (30 ans) dans l'esprit des Parisiens. Une information surprenante quand on sait que ce dernier a été recruté définitivement cet été pour 16 M€. Il avait passé la saison (2020-2021) à Paris sous la forme d'un prêt et avait donné satisfaction. Danilo Pereira a signé un contrat de 4 saisons en juillet dernier et est évidemment lié au Paris SG jusqu’en juin 2025.

Une clause libératoire très élevée

Le contrat de Joao Palhinha (26 ans) avec le Sporting Club est aussi valide jusqu’à l’été 2025. D’après Tranfsermakrt, sa valeur marchande est estimée à 21 M€. Toutefois, les décideurs des Lions ont fixé sa clause libératoire à 60 M€. La cible du PSG a pris part à 11 matchs dans le championnat de l'élite portugaise ce début de saison et il a marqué 2 buts. International portugais, le milieu défensif compte 9 sélections pour 2 buts, loin derrière son compatriote Danilo Pereira et ses 52 sélections.