ASSE : Les Verts à un pas de la Ligue 2, une légende réfute

Publié par Timothy le 02 novembre 2021 à 13:30

La situation est plus que critique à l' ASSE, où son avenir se dessine en Ligue 2. Hervé Revelli, meilleur buteur de l'histoire des Verts reste optimiste.

Après 12 journées, l' ASSE est toujours la lanterne rouge de la Ligue 1 avec seulement 6 points, derrière le FC Metz (7 points) et Brest (9 points). Les Verts ont besoin d’un succès lors de la prochaine journée, un nul n’étant pas suffisant à l’heure où l'écart se creuse entre la zone de relégation et le reste de la Ligue 1. Si la saison est encore loin d'être finie, l’avenir de Claude Puel est toujours aussi incertain et la situation inquiète les supporters du club et certains journalistes, dont Denis Balbir.

« Au-delà du pessimisme ou de l'optimisme, nous nous devons d'être réalistes aujourd'hui : à l'heure qu'il est, Saint-Etienne a un pied en Ligue 2. Cette saison, la chance est en train de tourner. Pour se sauver en 2020-2021, l'ASSE avait pu compter sur les faux-pas à répétition de ses rivaux pour le maintien. Cette année, même quand les Verts grappillent des points, les autres en font davantage. Aux vues de la situation, les matchs qui arrivent contre Clermont et contre Brest sont encore plus déterminants. La situation devient de plus en plus critique. »

Avant d'ajouter : « Je pense que certains joueurs ne s'en rendent pas compte. Il faut arrêter d'aborder les matchs en dilettante, maintenant il faut se dépouiller, prendre conscience que le maillot vert est une institution et qu'il faut se battre tous les matchs comme cela a été le cas contre Lyon lors du derby. L'ASSE doit se transformer en équipe de Coupes tous les week-ends », a expliqué Denis Balbir sur But Football Club.

L' ASSE va mal, mais Hervé Revelli reste optimiste

Une légende du club a apporté son ressenti dans les colonnes du Dauphiné. Hervé Revelli n'est pas n'importe qui. Il est à ce stade le meilleur buteur de l'histoire de l' ASSE. Venu donner le coup d’envoi fictif du match entre le Variétés club de France et le FC Vallon-Pont-d’Arc, il en a profité pour livrer son avis sur l'actualité des Verts, toujours en quête d’une première victoire cette saison. L'ancien joueur accorde sa confiance à Claude Puel.

« Je pense que Claude Puel va nous sortir de là, c’est l’homme de la situation. Une relégation ? Je n’y pense même pas. Je ne vois pas les Verts en deuxième division. Quand on regarde l’ensemble des matchs de championnat, je regarde les équipes avec nous en bas et celles du milieu de tableau et je me dis que ce n’est pas possible. »

Avant de faire état de son optimiste de voir l' ASSE en Ligue 1 la saison prochaine. « On va souffrir mais on va s’en sortir. Maintenant il faut prendre des points à la maison, il faut se lâcher. Il faut que les joueurs lorsqu’ils rentrent sur le terrain, regardent le maillot qu’ils portent et se disent qu’ils vont tout donner pour ça. Parce que si on plonge en deuxième division, c’est tout un club qui sera en danger. Il faut vraiment un déclic et à partir du moment où il viendra, Saint-Étienne va remonter. J’espère que ce sera samedi contre Clermont. »