ASSE Mercato : vers un coup dur Wahbi Khazri pour Sainté

Publié par ALEXIS le 02 novembre 2021 à 07:06

L'actualité ASSE Mercato de l'hiver va tourner autour de Wahbi Khazri. Le buteur des Verts devrait partir comme souhaité en début de saison.

ASSE Mercato : Fenerbahçe réactive la piste Wahbi Khazri

Poussé vers la sortie à l’ ASSE avant le début de la saison, Wahbi Khazri avait fait l’objet d’une proposition de Trabzonspor l’été 2020. L'attaquant Tunisien avait repoussé le club turc dans l'espoir de trouver mieux. Cet été, il était également courtisé par Istanbul Başakşehir et Fenerbahçe, mais il avait décidé de rester dans le Forez. Dans son idée, en l'absence d'une offre venant des 4 grands championnats européens, rester à l'ASSE jusqu'à la fin de son contrat était la décision. Il aurait pu regretter cette décision si l'histoire n'avait pas mal viré pour Claude Puel, entraîneur qui l'avait classé parmi les indésirables.

En effet, en l'absence de réussite des jeunes joueurs sur qui il voulait compter, l'entraîneur stéphanois n'a eu d'autres choix que de le remettre en scène. Wahbi Khazri saisit bien le ballon au rebond puisqu'il est le buteur maison des Verts cette saison. Le joueur offensif international Tunisien a marqué 7 buts en 12 matchs disputés, dont le dernier contre le FC Metz qui passe déjà pour le chef-d'œuvre de la saison. En effet, l’attaquant de l’AS Saint-Étienne a réussi un lob fantastique à 68 mètres, trompant ainsi Alexandre Oukidja. Outre la beauté du geste, le but de Khazri a permis aux Verts d’arracher le précieux point du match nul face aux Messins (1-1) au stade Saint-Symphorien.

Après ce but mémorable, Wahbi Khazri a suscité à nouveau l’intérêt de Fenerbahçe. Le club Turc est persuadé d'avoir vu juste en approchant le joueur les mois passés. Ses performances dans la première partie de la saison sous le maillot de l'AS Saint-Étienne terminent de convaincre. D’après le compte Twitter MSV Foot, le club d’Istanbul a réchauffé la piste menant au buteur de l’ ASSE à deux mois de l’ouverture du mercato hivernal. Le Fener anticipe avec sa volonté de prendre une option sur le dossier de ce joueur qui sera très demandé lors du prochain marché des transferts. Il faut noter que Wahbi Khazri, en fin de contrat en juin 2022, peut déjà engager des négociations avec le club de son choix. Mieux, il pourra même signer un précontrat avant de quitter gratuitement l'ASSE au mercato estival.

Le buteur de l'AS Saint-Étienne au-dessus du lot

Lanterne rouge du championnat, l’ ASSE est menacée de relégation. L’équipe de Claude Puel est clairement en manque de confiance et en panne d’efficacité. En 12 journées disputées, les Verts n'ont récolté aucune victoire. Ils sont plutôt à 6 défaites et 6 matchs nuls, soit un total de 6 points sur les 36 points possibles. Wahbi Khazri est la seule satisfaction de l’équipe stéphanoise. Il a inscrit des buts lors des 4 derniers matchs de l'ASSE, ce qui l'a propulsé au cœur du système de jeu de Claude Puel dont il est le sauveur. L'entraîneur des Verts, avec l'échec de son approche basée sur de jeunes joueurs, s'en remet à l'ancien attaquant du Stade Rennais qu'il ne voulait pourtant plus dans son équipe.

Wahbi montre l'impuissance de Puel

Ce revirement fait penser que le coach n'a plus de solution pour relancer l'équipe de l'ASSE, ce qui provoque l'inimitié qu'il inspire aux supporters stéphanois. Ces derniers exigent son départ, mais Puel reste sourd aux messages qui lui sont adressés. En plus du déploiement d'une banderole sur les grilles du centre d'entraînement des Verts, laquelle demande clairement son départ, les fans ont donné une image de chaos au stade Geoffroy Guichard en couvrant la pelouse et les tribunes de fumigènes. Malgré ce signe d'une grande révolte, Claude Puel reste droit dans ses bottes, préférant laisser la responsabilité de son éviction aux présidents du club. Ainsi, il sera assuré de bénéficier de ses indemnités de licenciement.

Seulement, plus le temps passe et que les mauvais résultats s'enchaînement, plus les fans deviennent incontrôlables. Au retour de Metz, les joueurs et l'entraîneur avaient été cueillis par des fans en colère. Sans la protection policière dont a bénéficié l'entraîneur jusqu'à son domicile, personne ne sait ce qui se serait passé. Et ce n'est pas tout, le coach de Wahbi Khazri va faire face à un nouveau mouvement de colère des supporters le 7 novembre prochain. Plusieurs groupes de fans de l'ASSE se mettent ensemble pour exiger son départ de leur banc. Sans doute qu'un changement d'entraîneur pourra influencer les plans de Khazri.