ASSE : L'union sacrée des supporters pour évincer Claude Puel

Publié par ALEXIS le 01 novembre 2021 à 23:03

Après l’accueil musclé réservé à Claude Puel au retour de Metz, les supporters de l’ ASSE ont décidé d’accentuer la pression sur ce dernier.

ASSE : 4 groupes de supporters se ressemblent contre Puel

Ils sont toujours en colère les supporters de l’ ASSE. Depuis l’ultimatum lancé à Claude Puel, ce dernier et son équipe n’ont toujours pas gagné de match. Samedi, ils ont encore concédé un match nul (1-1) face au FC Metz pourtant. Bien avant la 12e journée, les Verts avaient été tenus en échec par Angers SCO (2-2) au stade Geoffroy-Guichard. N’ayant pas gain de cause depuis la déculottée à Strasbourg (5-1), les fans ultras de l’AS Saint-Étienne exigent toujours la démission de Claude Puel, lequel ignore royalement les mouvements d'humeur autour de son équipe.

Après leur colère manifestée à Geoffroy-Guichard lors de la réception du SCO Angers et l’accueil mouvementé à l’aéroport d’Andrézieux-Bouthéon, les supporters stéphanois ont décidé de maintenir la pression sur leur indésirable coach et les dirigeants du club. Ainsi, 4 groupes abonnés des kops ont lancé ce lundi un appel au rassemblement au Zénith de Saint-Étienne dimanche 7 novembre à 13h30. L'objectif de celui-ci est de demander la démission de Claude Puel. Selon eux, ils « n'en peuvent plus de la gestion ridicule » de leur club par « Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ». Ils veulent « faire entendre (leur) voix ». Ces groupes sont : les Magic Fans, Green Angels, Union de supporters stéphanois (USS) et indépendantistes stéphanois.

Le peuple vert interdit à Geoffroy-Guichard contre Clermont

À noter que les supporters de l’ ASSE sont interdits de stade par la LFP suite aux incidents dont ils sont auteurs lors du match contre les Angevins le 22 octobre dernier. Ils avaient fait usage de fumigène et retardé le coup d'envoi du match d'une heure. Absents au stade Saint-Symphorien à Metz, ils ne pourront également pas soutenir leur équipe en difficulté face à Clermont Foot 63 dimanche prochain avant la trêve internationale. Le match est en effet prévu à huis clos dans le Chaudron le 7 novembre à partir de 15h.

À Sainté, Claude Puel, protégé par son contrat, ne compte pas démissionner de ses fonctions. Les dirigeants non plus ne semblent pas vouloir payer les indemnités auxquels il aura droit en cas de démission. Voilà qui envenime la situation au club où les supporters ne savent plus où se tenir. Ils ont beau dérouler des banderoles explicites contre Claude Puel où les dirigeants, rien n'y fait.