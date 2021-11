RC Lens : Franck Haise a un souci avant d’affronter Troyes

Publié par ALEXIS le 04 novembre 2021 à 02:45

Battu par l’OL, le RC Lens reçoit l’ES Troyes, vendredi. Avant ce match de la 13e journée de Ligue 1, Franck Haise a un souci à un poste clé.

RC Lens : Farinez à la place de Leca suspendu !

Le RC Lens va tenter de se relancer, vendredi (21h), face à l’ES Troyes AC, après sa défaite à Lyon (2-1). Franck Haise ne pourra pas compter sur le gardien de but titulaire de son équipe lors ce match. Jean-Louis Leca (36 ans) est suspendu et sera remplacé par le jeune Wuilker Farinez. Évoquant la préparation de ce dernier, le coach du RCL estime qu’il est fin prêt.

« Wuilker a fait une semaine normale. La seule différence, c’est qu’il a travaillé un peu plus derrière la défense potentiellement titulaire. Pour le reste, il a fait une semaine classique, il a travaillé sur la finition des attaquants à J-2 », a indiqué en conférence de presse d’avant-match. Le technicien de 50 ans rassuré ensuite. « J’ai entièrement confiance », a-t-il lâché. Pourtant, le Vénézuélien aura du mal à communiquer avec la défense étant donné qu’il ne parle pas encore bien français. « D’un côté, il y a la communication avec la défense qui est nécessaire pour tous les gardiens. Elle (la communication, ndlr) le sera pour Wuilker », a souligné Franck Haise.

De plus, le portier de 23 ans n’a pas l’expérience de Jean-Louis Leca et cela peut être un atout en moins pour le RC Lens. Le coach des Lensois en est d'ailleurs conscient. « Il y a le leadership qu’on a plus ou moins naturellement ou qui peut se renforcer avec l’expérience. Je ne vais pas demander à Wuilker Farinez de faire du Jean-Louis Leca, mais de faire du Wuilker Farinez et ce sera déjà très bien », a-t-il indiqué.

Cheick Doukouré fait confiance à Wuilker Farinez

Présent aussi en conférence de presse, Cheick Doucouré s’est montré plus serein. Il estime que le transfuge de Millonarios FC (club colombien) peut bien suppléer Leca sans souci. « Wuilker est un très bon gardien, un gros travailleur. J’ai confiance en lui, il fera un gros match. Il essaye de parler français, même si ce n’est pas facile pour lui. On l’aide au quotidien et je pense que ça va bien se passer », a-t-il déclaré. Cette saison, le gardien de but natif de Caracas n’a pas joué une seule minute sous le maillot des Sang et Or.