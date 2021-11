ASSE Mercato : La valeur marchande de Saint-Étienne baisse ?

Publié par ALEXIS le 04 novembre 2021 à 15:15

Le début de saison catastrophique de l’ ASSE a des répercussions négatives sur les joueurs. La cote de plusieurs de l'As Saint-Etienne a chuté.

ASSE : Quelle cote pour les Verts sur le marché ?

Les mauvais résultats de l’ ASSE cette saison se ressentent sur la valeur marchande des joueurs de l’équipe stéphanoise. Si l’on se fie aux chiffres, des joueurs ont vu leur cote chuter et certains n’ont pas du tout pris de la valeur. Outre Lucas Gourna-Douath (12 M€), Étienne Green (8 M€) qui font individuellement de bonnes performances, Adil Aouchiche (10 M€) dont la côte était déjà en hausse à son départ du PSG et Denis Bouanga (9 M€), les autres joueurs sont loin des 10 M€. Même, Wahbi Khazri, le meilleur buteur actuel des Stéphanois est évalué à 4,5 M€.

Des joueurs en fin de contrat en juin 2022 à l’AS Saint-Étienne sont en baisse. Par exemple : Ryad Boudebouz (2,2 M€), Timothée Kolodziejczak (4 M€), Romain Hamouma (1,5 M€), Assane Diousse (1 M€) et Gabriel Silva (1,5 M€). Quant aux jeunes jeunes joueurs formés à l’académie de l’ ASSE : Stefan Bajic (19 ans), Bilal Benkhedim (1 M€) et Mickaël Nadé (22 ans), ils sont cotés à seulement 1 M€ chacun et Maxence Rivera à 2 M€. Ils ne peuvent donc pas rapporter gros aux Verts en ce moment. Quant à Yvan Neyou, Zaydou Youssouf, Harold Moukoudi et Arnaud Nordin, ils valent chacun 5 M€ et le capitaine Madi Camara est estimé à 6 M€.

AS Saint-Etienne : Les deux gros coups avec Saliba et Fofana

Notons que l’ ASSE avait réussi deux gros coups avec les ventes records de William Saliba et Wesley Fofana. Le premier avait rejoint Arsenal à l’été 2019 pour 30 M€ et le deuxième, Leicester City en 2020 contre un montant de 35 M€ (+ 5 M€ de bonus). C’est vrai que la cote des deux défenseurs centraux formés à Sainté n’était pas estimée à ces montants au moment de leur transfert, mais ils avaient tapé dans l’oeil des clubs de Premier League grâce à leur performance avec le club ligérien.