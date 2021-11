PSG : Grosse surprise en vue pour le Paris SG après Leipzig !

Publié par JEAN-LUC D le 04 novembre 2021 à 18:15

De retour de Leipzig après un match nul mercredi soir (2-2), Mauricio Pochettino, l’entraîneur du PSG, pourrait être agréablement surpris.

Sergio Ramos, l'incroyable surprise du PSG ?

En récupérant gratuitement Sergio Ramos à l’issue de son aventure avec le Real Madrid, le Paris Saint-Germain croyait avoir réalisé le coup du siècle l’été dernier. Mais l’arrivée du défenseur central espagnol tourne au ridicule puisqu’il n’a pas encore disputé la moindre minute en match officiel sous ses nouvelles couleurs. À tel point que certaines rumeurs en Espagne ont évoqué récemment une résiliation de contrat à l’amiable entre l’international espagnol de 35 ans et le club de la capitale française.

Mais aux dernières nouvelles, l’ancien capitaine du Real Madrid pourrait revenir dans le groupe de Mauricio Pochettino pour les entraînements collectifs dès la fin de semaine. En effet, selon Marca, « Ramos travaille consciencieusement au Camp des Loges. Dans le club, ils apprécient son esprit combatif et sa mentalité, ce qui ne cesse de surprendre. Ils n'ont pas non plus vu que le joueur a montré des symptômes de faiblesse. » Dans des conditions optimales, le nouveau numéro 4 du PSG espère pouvoir retrouver ses moyens sans se précipiter et risquer une rechute. Une bonne nouvelle pour Mauricio Pochetino, l’entraîneur de l’équipe parisienne.

Sergio Ramos attendu avec impatience par le PSG

Bien accueilli dans le vestiaire en juillet dernier, Sergio Ramos veut profiter de son retour pour retrouver ses nouveaux coéquipiers et prendre ses marques, surtout avec la trêve internationale débutant la semaine suivante. Marca souligne également la nécessité financière d’un retour du champion du monde 2010 avec le Paris Saint-Germain. Interprétant la loi française, le quotidien madrilène révèle que selon les textes, à partir de 90 jours d’absence liés à une blessure le salaire d’un joueur peut ne plus être versé.

En s’appuyant sur cette disposition, le PSG a toutes les cartes en mains en ce qui concerne le sort de Ramos. Mais la tendance actuelle est loin d’une séparation puisque le leader de Ligue 1 espère vivement le retour du roc espagnol pour amener de la concurrence à la charnière Marquinhos-Kimpembé, voire permettre à Pochettino d’aligner une défense à trois.