PSG Mercato : Le Paris SG fait une grosse annonce sur Sergio Ramos

Publié par Thomas le 05 novembre 2021 à 17:15

À la veille du match contre les Girondins de Bordeaux, le PSG a fait une annonce retentissante sur son défenseur Sergio Ramos.

PSG Mercato : Paris annonce le retour de Ramos

C’est un feuilleton dont se seraient bien passés les supporters parisiens. Plus de deux mois après son arrivée dans la capitale, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre minute sous ses nouvelles couleurs et s’entraîne encore en marge du groupe. Une situation qui inquiète les dirigeants du Paris SG, qui craignent de ne jamais revoir le défenseur espagnol à son meilleur niveau.

Si la presse ibérique parlait récemment d’une éventuelle rupture de contrat du joueur de la part du PSG, l’information a rapidement été balayée par le club. Le Paris Saint-Germain place toute sa confiance en sa recrue star de l’été, et continue de ne prendre aucun risque pour le retrouver au meilleur de sa forme très rapidement. Si ces derniers temps, le club peinait à communiquer un bilan concret de l’état physique de Sergio Ramos, ce vendredi, Paris a fait une grande annonce, qui devrait soulager les supporters.

Lors de son habituelle compte-rendu médical d’avant-match, le PSG a annoncé officiellement le retour de Sergio Ramos la semaine prochaine. L'Espagnol reprendra les entraînements collectifs pour la première fois.

Un véritable soulagement pour le club, qui a dans le même temps appris la blessure de Presnel Kimpembe, qui n’est autre que le joueur le plus utilisé par Pochettino depuis la reprise. Reste à voir désormais quel rôle endossera Ramos, dans un effectif déjà rôdé, et combien de temps il lui faudra pour redevenir titulaire régulier. Parfois évoqué ces dernières semaines, l’entraîneur argentin pourrait dans un futur proche opter pour une défense à 3, qui avait connu un franc succès contre le LOSC en deuxième mi-temps.

Messi finalement forfait contre Bordeaux

Lors de sa conférence de presse, Mauricio Pochettino est aussi, comme à son habitude, revenu sur les indisponibilités pour le déplacement à Bordeaux ce samedi. Face aux Girondins, le Paris SG devrait se présenter avec un 11 totalement remanié dans tous les secteurs de jeu. En plus de Marco Verratti (touché contre l’OM), Sergio Ramos et Presnel Kimpembe, les Rouge et Bleu devront composer sans sa star en attaque Lionel Messi, qui poursuit sa récupération à Madrid, après sa gêne contractée face à Lille. Son compatriote Leandro Paredes est également forfait.