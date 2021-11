PSG Mercato : La décision du club tombe pour Sergio Ramos !

Publié par Gary SLM le 02 novembre 2021 à 19:55

Depuis sa signature au PSG au mercato estival, Sergio Ramos n’a joué aucune rencontre. Le Paris SG a affiché sa décision après l'info du Parisien.

PSG Mercato : Paris a une idée pour le cas Sergio Ramos

Pour un mauvais coup, la signature de Sergio Ramos au PSG en est un. Leonardo a recruté le joueur espagnol à qui le Real Madrid, son club de ses 16 dernières années, a refusé d’offrir une prolongation d’une saison. Le club merengue avait proposé un contrat d’une saison au défenseur central mais il l’avait refusé. Les dirigeants du Real Madrid ont ensuite retiré leur offre puisque Ramos exigeait deux années qu’ils ne se voyaient pas lui offrir. Le joueur était revenu à de meilleurs sentiments mais ses dirigeants lui ont annoncé que l’offre qui lui avait été proposée avait expirée.

En réalité, Carlo Ancelotti qui venait de remplacer Zinédine Zidane ne voulait pas de Sergio Ramos comme patron d'équipe. C’est suite à sa réticence que Florentino Perez a fait annuler la proposition initiale du club. Sans plus de précaution, le PSG s’est jeté sur cette cible avec une offre de contrat de deux ans et un salaire confortable. Ce que le directeur sportif du Paris Saint-Germain était loin d’imaginer, c’est qu’il venait d’acheter un joueur qui ne servira pas l’équipe parisienne. Depuis le début de saison, le joueur défensif traine une douleur au genou qui ne lui permet même pas de prendre part aux entraînements avec le groupe.

PSG Mercato : Vers une rupture du contrat de Sergio Ramos ?

Jouant sur le flop qu’est en train devenir Ramos, le quotidien Le Parisien a annoncé qu’une rupture du contrat du joueur, jusque-là écarté par le club, était désormais envisageable. Cette source confirme bien qu’il n’y a aucune certitude de voir l’Espagnol sous le maillot du Paris Saint-Germain dès la fin de la première partie de la saison. Forcément, cette annoncé a remis en une de l’actualité sportif la première recrue phare du Paris SG avant Lionel Messi. Seulement, le journaliste auteur du papier s’est visiblement manqué puisque les dirigeants parisiens ne voient pas les choses sous le même angle.

En effet, selon Marca, le PSG n’envisage en réalité pas la rupture du contrat de son joueur. le club francilien compte bien garder sa recrue jusqu’à son retour à son meilleur niveau physique pour apporter toute l’expérience qu’on lui connait du haut niveau. En Espagne, un joueur a fait une sortie pour soutenir Ramos. Dani Carvajal, ancien coéquipier du parisien au Real, a déclaré à propos de sa situation : "Je peux me sentir un concerné par ce qui se passe" autour de la blessure de Sergio Ramos.

Dani Carvajal d'accord pour le retour du défenseur au Real

Le défenseur poursuit : « S’il y a quelqu'un qui souhaite revenir le plus tôt possible, c'est bien lui. J'ai du mal à croire à ce qui est dit. » Pour lui, le "professionnalisme (du staff médical du PSG, ndlr) ne fait aucun doute. (...) Je l'accueille en tout cas à bras ouverts ici au Real Madrid et chez moi " si Sergio Ramos devait partir du Paris SG dans le cadre de la rupture de son contrat.

Il n'aura pas à se donner ce mal puisque le Paris Saint-Germain n'a aucune intention de renoncer à son joueur. Leonardo, le directeur sportif parisien a déclaré à son propos : "Sergio Ramos ? C’est la presse espagnole qui a envie de dire que Paris veut se séparer de lui. On savait que Ramos avait un problème. La presse espagnole joue et vous jouez le jeu de la presse espagnole. Ils ont envie de dire que Ramos est nul et vous aidez. Mais on savait tout, on sait où en sont nos joueurs, on sait ce qui se passe."