Stade Rennais : Le SRFC de Genesio avec un effectif réduit après l'OL

Après la rencontre du SRFC face à l'OL dimanche soir en Ligue 1, Bruno Genesio, l'entraîneur du Stade Rennais, voit plusieurs de ses joueurs sollicités lors de la trêve internationale.

Hier, le Stade Rennais a dominé l'équipe de Mura en s'imposant 1-0 sur la pelouse du Roazhon Park en Ligue Europa Conférence. Une victoire qui permet à l'effectif Rouge et Noir de conforter sa première place avec 10 points, devant Tottenham (7 points) et de quasiment s'assurer une place pour les 8e de finale.

Dimanche soir à 20h45, le Stade Rennais (5e) accueille l'Olympique Lyonnais (6e) pour le compte de la 13e journée de championnat de Ligue 1. Après cette rencontre au sommet, une partie des joueurs Rouge et Noir retrouveront leur sélection nationale lors de la trêve internationale.

L'effectif du SRFC réduit à cause de la trêve

Ce n'est pas un hasard si Bruno Genesio a décidé de remanier son groupe hier face à Mura en faisant jouer ses jeunes joueurs, comme Lorenz Assignon et Adrien Truffert. Certains sont justement convoqués pour évoluer avec leur sélection. Ainsi, les défenseurs Loïc Badé, buteur hier soir d'une tête sur coup-franc et Adrien Truffert, titulaire sur le flanc gauche, rejoindront les Espoirs de l’équipe de France afin d'affronter l’Arménie à Grenoble le 11 novembre et la Macédoine du Nord le 16 novembre.

Concernant les U18 de l'équipe de France, Lesley Ugochukwu, Wilson Samake et Mathys Tel intègrent l'effectif de Lionel Rouxel pour une double confrontation contre l’Italie, les 11 et 13 novembre prochain. Kamaldeen Sulemana a lui été appelé pour évoluer avec le Ghana face à l’Ethiopie le 11 novembre et face à l’Afrique du Sud le 14 novembre. Nayef Aguerd devrait affronter avec l'équipe du Maroc, le Soudan (le 12 novembre) et la Guinée (le 16 novembre). Birger Meling est également sollicité pour jouer avec la Norvège face à la Lettonie le 13 novembre et les Pays-Bas le 16 novembre. Alfred Gomis est convoqué avec le Sénégal pour affronter le Togo (le 11 novembre) et le Congo (le 14 novembre).