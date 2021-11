Stade Rennais-Mura : Le SRFC remanié s'en sort, les notes du match !

Publié par Timothy le 05 novembre 2021 à 01:15

Le Stade Rennais obtient les trois points sur le plus petit des scores (1-0) face à une équipe de Mura aux abonnés absents.

Le Stade Rennais domine, Mura patine

On aurait pu s'attendre à un score plus alléchant vu la physionomie de ce match ultra-dominé par le SRFC. Durant la première période, l'équipe remaniée de Bruno Genesio n'est pas parvenue à trouver le chemin des filets. Pourtant, les occasions n'ont pas manqué. Le gardien croate, Matko Obradovic a bien gardé sa cage, stoppant plusieurs tentatives rennaises.

Le coach rennais a fait le pari de la jeunesse pour cette rencontre et ne le regrette pas. "Ils jouent peu mais montrent à l'entraînement qu'ils ont des qualités. Ils ne lâchent pas. J'avais envie de leur donner du temps de jeu. Tout le monde peut avoir sa chance", a-t-il précisé en conférence de presse d'après-match. Même s'il n'a pas manqué d'indiquer son agacement sur la fébrilité de ces joueurs. "On perd trop vite pied dès que l'on marque. La jeunesse est peut-être une raison. Mais dans tous les cas, on doit simplifier notre jeu."

Rennes domine les 45 premières minutes avec 15 tirs devant le but, contre 0 face au portier rennais, Romain Salin, remplaçant d'Alfred Gomis qui "décompresse", selon le terme employé par Bruno Genesio. "On a manqué de percussion. On a eu beaucoup d'occasions, on a beaucoup tirés. C'est la coupe d'Europe, et le plus important c'est de prendre les 3 points", a-t-il déclaré.

Loïc Badé libère le Stade Rennais

En seconde période, le Stade Rennais est au ralenti, s'offrant moins d'occasions. Il suffira d'un coup-franc salvateur de Lovro Majer à la 76e minute pour permettre à Loïc Badé d'ouvrir la marque d'une tête pleine d'envie. "Il a eu des difficulés en début de saison, mais ce soir il a montré qu'il était prêt. Il a les qualités, on le voit à l'entraînement. On a bien fait de le recruter", a insisté Bruno Genesio.

Un succès qui permet aux Rouge et Noir de rester en tête de son groupe avec 10 points et d'avoir une avance de trois points sur Tottenham (victorieux de Vitesse 3-2) dans cette Ligue Europa Conférence.

Les notes des joueurs du SRFC :

Salin : 4/10 - Très peu sollicité, mais peu convaincant dans ses sorties.

Assignon : 4/10 - Peu sollicité en première période, il a perdu le fil en seconde période se mettant en difficulté.

Badé : 5/10 - En manque de confiance en première période, il a néanmoins permis aux Rouge et Noir d'obtenir les trois points avec un but de la tête sur coup-franc.

Aguerd : 6/10 - Solide défensivement, plus ric-rac offensivement. Peut-être la faute à un enchaînement trop important de matchs.

Truffert : 6/10 - Malgré sa jeunesse dans le jeu et quelques approximations offensives, il a répondu présent sur son côté et a connu de bons échanges avec Kamaldeen Sulemana.

Bourigeaud : 4/10 - Peu sollicité, moins présent qu'à son habitude. Il a parfois manqué de justesse sur plusieurs récupérations. Remplacé par Tel à la 74e minute.

Majer : 5/10 - Propre dans ses remises. Pour une première titularisation, c'est prometteur !

Santamaria : 3/10 - Un jeu fébrile, des frappes non-cadrées. Logiquement remplacé par Tait à la 65e minute.

Sulemana : 6/10 - Des accélérations, des débordements, mais au final il ne trouve pas le chemin des filets. Dommage !

Guirassy : 4/10 - Un duo d'attaque avec Terrier qui ne fonctionne pas vraiment. Lent dans ses courses, manquant souvent de précision devant le but. Sifflé par le public et remplacé par Abline à la 74e minute.

Terrier : 5/10 - En manque d'agressivité ce soir. Des combinaisons ratées, peu d'occasions marquantes devant le but.