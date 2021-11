OM Mercato : Le staff de Marseille se défend pour Gerson

Publié par ALEXIS le 06 novembre 2021 à 10:01

Plus grosse recrue estivale de l’ OM, Gerson peine à convaincre le club phocéen. Il est défendu par le staff technique qui valide son choix.

OM : L'adjoint de Sampaoli justifie le choix Gerson

L’ OM a sorti un gros chèque de plus de 20 M€ pour le transfert de Gerson de Flamengo. Après 4 mois à Marseille, il a du mal à s’intégrer dans l’équipe phocéenne. Ses performances sont loin des attentes des dirigeants. Pour le mettre en confiance, Jorge Sampaoli continue de l’aligner. En 11 matchs disputés en Ligue 1, il a été titulaire 8 fois. Présent en conférence de presse, Jorge Desio, coach adjoint de l’Olympique de Marseille, défend le milieu de terrain des critiques. Il assure que le staff technique des Olympiens ne s'est pas trompé en allant le chercher au Brésil. « Je le connaissais déjà quand on était dans le championnat brésilien. C'est un excellent joueur pour nous », a-t-il assuré.

Le collaborateur de Sampaoli insiste surtout sur la polyvalence de Gerson. Un profil qu'il a présenté comme un véritable avantage pour l’ OM. « Il a les capacités pour jouer à plusieurs postes au milieu. Il peut jouer plus bas dans une double sentinelle ou plus haut plus proche de l'attaquant. C'est un joueur technique, il peut revenir plus bas au milieu pour la relance, ou plus haut pour faire le lien avec l'attaque. Il attaque bien les espaces aussi et peut être proche de la surface », a apprécié Jorge Desio.

Maigres statistiques du Brésilien

Gerson a marqué 1 but et a délivré 2 passes décisives en 11 matchs de championnat disputés. Il a fait 2 apparitions en Ligue Europa, mais sans être décisif. Quant à l'équipe de l'entraîneur argentin, elle n'a toujours pas gagné le moindre match en coupe d'Europe. Elle a enregistré 4 matchs nuls en 4 journées et est 3e du Groupe E avec 4 points, derrière Galatasaray (8 points) et la Lazio Rome (5 points). Par ailleurs, l' OM affronte le FC Metz, dimanche (13h) au Vélodrome. Espérant pour Gerson qu'il profite de ce match contre le 19e de Ligue 1 pour briller.