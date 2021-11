OM Mercato : Un joueur courtisé par Longoria file en MLS

Publié par ALEXIS le 06 novembre 2021 à 15:22

Pablo Longoria a tenté d’attirer Thiago Almada à l’ OM à l’été. À l’approche du mercato hivernal, le jeune joueur se rapprocherait de la MLS.

OM Mercato : Thiago Almada annoncé à Atlanta United

Après le mercato estival canon réalisé par Pablo Longoria, l’on a presque oublié Thiago Almada, l’une des cibles du président de l’ OM. Ce dernier avait poussé ses pions pour recruter le milieu offensif (ou ailier) du Vélez Sarsfield (Argentine). Les contacts s’étaient soldés par un échec finalement. Deux mois après la fermeture du marché des transferts de l’été, le nom de la pépite argentine refait surface. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une offensive de l’Olympique de Marseille. Selon Fabrizio Romano, journaliste à Sky Sport, Thiago Almada est en direction de la Major League Soccer (MLS). Il serait sur le point de s’engager avec l’Atlanta United à en croire la source.

Il faut rappeler que le club américain avait été tout proche d’arracher la signature du joueur de 20 ans à l’été 2021. Un accord avait été trouvé entre les parties, mais le polyvalent meneur de jeu du ‘’Fortin’’ n’avait pas rejoint Atlanta à cause d’un souci administratif, plus précisément un problème de visa. Thiago Almada ne viendra donc pas l’ OM, car il devrait s’engager avec The Five Stripes sur la base de son précédent accord avec le club américain.

L'Olympique de Marseille renforcé offensivement à l'été

Pablo Longoria ne devrait pas regretter Thiago Almada, car il a bien renforcé offensivement le club phocéen pendant le dernier mercato. Il a recruté : Bamba Dieng (attaquant de pointe), Konrad De La Fuente (ailier gauche), Amine Harit (milieu offensif), Pedro Ruiz (avant-centre), Cengiz Ünder (ailier droit) et Salim Ben Seghir (ailier gauche). Les autres recrues estivales du directeur du football - président de l’ OM sont : Pol Lirola (arrière droit), William Saliba, Luan Peres et Leonardo Balerdi (défenseurs centraux), Pau López (gardien de but), Mattéo Guendouzi et Gerson (milieux de terrain).