OM : Avant l’arrivée de Metz, deux grosses infos Mercato tombent

Publié par JEAN-LUC D le 06 novembre 2021 à 23:05

L’ OM reçoit le FC Metz dimanche à 13h en championnat. Avant cette rencontre, l’équipe phocéenne est associée à deux grosses infos mercato.

Bamba Dieng confirme un accord avec l’ OM !

Pablo Longoria se rapproche d’un gros coup pour l’Olympique de Marseille. Révélation de la saison du côté du Stade Vélodrome, Bamba Dieng va poursuivre l’aventure avec son club formateur. En négociations depuis plusieurs mois, la direction de l’OM et les représentants de l’attaquant de 21 ans sont tombés d’accord sur les termes d’un nouveau contrat.

Présent en conférence de presse ce vendredi, avant le match de la 13e journée de Ligue 1 contre le FC Metz, l’international sénégalais a vendu la mèche. « Ma prolongation ? On a des discussions, on a trouvé un terrain d'entente, je devrais signer dans les prochains jours. Je suis très content », a déclaré le protégé de Jorge Sampaoli. Toutefois, selon les révélations de RMC Sport, Bamba Dieng ne va pas prolonger son bail et va être lié à l’Olympique de Marseille jusqu'en juin 2024.

Le média sportif explique que pour trouver un accord, les deux parties ont tout simplement convenu d’une revalorisation immédiate du salaire du joueur afin de le placer « à un niveau intermédiaire par rapport à ses concurrents » comme Konrad de la Fuente et Luis Henrique. Pablo Longoria a ainsi fixé une certaine limite acceptée par le clan Dieng, en raison notamment de l'encadrement toujours en cours de la masse salariale de l’OM par la DNCG. Mais ce n’est pas tout.

OM Mercato : Nouvelle offre pour Boubacar Kamara

Libre le 30 juin prochain, Boubacar Kamara semble avoir la cote à l’étranger. En discussions avec l’Olympique de Marseille pour signer un nouveau bail afin de permettre a club d’encaisser de l’argent sur son futur départ, le polyvalent défenseur marseillais vient de recevoir une nouvelle offre. Déjà annoncé dans les plans de l’AC Milan, du Real Madrid, de la Juventus Turin, du FC Séville ainsi que du FC Barcelone, l’international espoir tricolore aurait également séduit l’Inter Milan.

En fin de contrat, Marcelo Brozovic n’a toujours pas renouvelé son engagement et pourrait donc quitter Milan durant le prochain mercato hivernal. Le club italien voudrait donc recruter le Marseillais pour renforcer éventuellement l’équipe de Simone Inzaghi. Ce samedi, Calciomercatoweb indique que les Nerazzurri proposent à Boubacar Kamara un contrat de cinq ans avec un 3 millions d’euros par saison, alors qu’il gagne 2,6 millions d’euros à Marseille.

En attendant le dénouement de ces deux dossiers, les joueurs concernés sont concentrés sur le match de demain face au FC Metz.