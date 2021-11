PSG Mercato : Leonardo tient une première signature majestueuse !

Publié par JEAN-LUC D le 07 novembre 2021 à 16:15

La saison en Ligue 1 n’est qu’à sa 13e journée, mais le PSG s’active déjà sur le marché. Une première grosse décision vient ainsi de tomber.

Le PSG est convaincu pour un joueur prêté

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, le Paris Saint-Germain a fait venir Nuno Mendes lors du mercato estival passé. En quête d’un arrière gauche, les dirigeants parisiens et leurs homologues du Sporting Portugal se sont mis d’accord pour un prêt frappé d’une option d’achat fixée à 40 millions d’euros pour le défenseur de 19 ans.

Et après seulement 10 matchs sous ses nouvelles couleurs, le jeune international portugais a convaincu Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo et Mauricio Pochettino. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, les décideurs du PSG sont très satisfaits des débuts de leur latéral gauche. À tel point que le club de la capitale a d’ores et déjà pris la décision de lever son option d’achat à l’issue de la saison pour le recruter définitivement.

Le spécialiste mercato de Sky Sports Italia précise que le leader du championnat français « adore l’impact » de Nuno Mendes qui a tout pour devenir l’avenir des Rouge et Bleu à ce poste-là. Leonardo devrait donc prochainement ouvrir les discussions avec son homologue du Sporting Portugal afin de régler cette question. Une bonne nouvelle pour le joueur qui ne cache pas sa joie d’évoluer dans un club comme le Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Nuno Mendes ne voulait que Paris

Dans un entretien avec le média Onze Mondial, Nuno Mendes est revenu sur les coulisses de son arrivée au Paris Saint-Germain dans les toutes dernières minutes du mercato estival. Le jeune compatriote de Cristiano Ronaldo avoue ainsi qu’il a signé son contrat en faveur du Paris SG le 31 août à 23h58. À 2 minutes prêt de la fermeture du marché.

« C'était le dernier jour du mercato. J'étais en stage avec la sélection portugaise. Je savais qu'il y avait un intérêt du PSG, mais ce n'est que le 31 août que c'est devenu concret. On m'a fait une proposition, j'étais très content alors j'ai dit oui. J'ai signé et mon transfert a été officialisé à 23h58 », a expliqué le natif de Sintra qui n’avait d’yeux que pour le PSG au moment de son choix.

« D’autres clubs ? Oui, mais j'ai dit à mon agent que Paris était ma priorité et je suis content d'avoir rejoint ce club. C'est un club que je suis et que j'aime depuis longtemps, je voulais donc poursuivre mon travail ici », a assuré Nuno Mendes. Sauf énorme surprise de dernière minute, Mendes devrait appartenir définitivement au Paris SG l’été prochain.