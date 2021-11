OM Mercato : Le FC Barcelone a déniché un trésor à Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 07 novembre 2021 à 17:05

Après le départ de Lionel Messi au PSG, le Barça a entrepris un vaste chantier de reconstruction. L’ OM pourrait en faire les frais.

OM Mercato : Boubacar Kamara au Barça cet hiver ?

Le FC Barcelone traverse actuellement une situation très délicate. Après avoir perdu Lionel Messi, qui a rejoint gratuitement le PSG cet été, le club catalan s’est séparé de son entraîneur Ronald Koeman pour manque de résultats. Les dirigeants ont nommé leur ancien milieu de terrain Xavi Hernandez pour redresser la situation. Depuis jeudi matin et un communiqué officiel du club catalan, le coach d’Al-Sadd au Qatar est le nouvel entraîneur des Blaugranas. En attendant sa présentation officielle au Camp Nou lundi, les dirigeants du FC Barcelone souhaitent renforcer le milieu de terrain.

Plusieurs pistes sont étudiées en interne et l’une d’entre elles mènerait à Boubacar Kamara. Le journal AS assure que les Blaugranas surveillent toujours la situation de milieu défensif à l’Olympique de Marseille. Jusqu’ici, le minot marseillais refuse de prolonger son contrat expirant en juin 2022 avec l’ OM, préférant s’ouvrir à d’autres challenges pour son avenir. Dans ces conditions, il semble difficile de voir le milieu défensif marseillais étendre son bail à Marseille, même si son attachement au club provençal n’est plus à démontrer.

Après des contacts avec l’entourage du Minot l’été dernier, la direction du Barça n’aurait pas totalement renoncé à l’idée de s’attacher gratuitement les services de l’international espoir tricolore. Joan Laporta et les siens pourraient même anticiper sa signature dès cet hiver, au grand dam de l’OM. Cependant, le club espagnol n’est pas le seul danger de Pablo Longoria sur ce dossier.

D’autres prétendants à l’affût pour Boubacar Kamara

Le FC Barcelone devra livrer une rude bataille pour signer Boubacar Kamara. Car l’AC Milan, Newcastle, Bayern Munich Manchester United et Liverpool seraient également intéressés par le minot marseillais. Les richissimes prioritaires de Newcastle United seraient également prêts à formuler une grosse offre pour convaincre le joueur de 21 ans de rejoindre la Premier League. Face à cette forte concurrence, les Barcelonais étudient en parallèle d’autres pistes.