OM Mercato : Longoria tient déjà sa première signature estivale !

Publié par JEAN-LUC D le 07 novembre 2021 à 19:05

Sur le terrain, l’ OM montre un visage plutôt reluisant. En coulisses, Pablo Longoria avance aussi bien sur certains dossiers mercatos.

Bonne nouvelle pour l’ OM et Pablo Longoria

Pablo Longoria a réalisé de bonnes affaires durant le dernier mercato estival. D’autres pourraient même se transformer en acquisitions définitives à l’issue de la saison. Prêté par l’AS Roma, Cengiz Ünder a retrouvé des couleurs et se sent revivre à l’ Olympique de Marseille. Le milieu de terrain offensif de 24 ans joue à son meilleur niveau et montre son potentiel offensif sous les ordres de Jorge Sampaoli. L’international turc fait même partie des hommes de base du dispositif de l' OM.

Après 14 matchs toutes compétitions confondues, il affiche un bilan satisfaisant avec 5 réalisations et 2 passes décisives. L’aventure marseillaise débute donc bien pour lui. À tel point que Cengiz Ünder souhaite s’inscrire dans la durée avec l’équipe phocéenne. « Je me sens très bien ici. Depuis mon arrivée, je me sens à ma place. J'espère que ça va durer pendant de longues années », a déclaré le compatriote du Lillois Burak Yılmaz à l’issue de la victoire de l’OM face à Clermont Foot. Toutefois, le natif de Sındırgı est conscient que cette décision ne dépendra pas que de sa seule volonté.

OM Mercato : Longoria prêt à payer 10M€ pour Ünder ?

Après avoir fait le forcing pour l’avoir cet été, Pablo Longoria parviendra-t-il à convaincre l’AS Roma de lui céder définitivement Cengiz Ünder à l’Olympique de Marseille ? La saison est encore longue et rien n’est encore décidé entre les deux clubs pour l’avenir du joueur formé à Bucaspor. En attendant, il continue de prendre du plaisir au sein du collectif marseillais avec pour objectif de convaincre entièrement Longoria et la direction de l’OM en fin de saison.

Si tel est le cas, les dirigeants marseillais pourraient alors ouvrir des négociations avec leurs homologues du club italien afin de lever éventuellement son option d’achat fixée à environ 10 millions d’euros. Par ailleurs, la décision de retenir l’ailier turc dépendra également en grande partie de l'issue des négociations secrètes entamées par le PIF avec Frank McCourt pour la vente de l’OM. Si Marseille venait à passer sous pavillon saoudien, les finances du club devraient recevoir une bonne dose d’oxygène pour permettre aux futurs dirigeants d’avoir une plus grande marge de manoeuvre sur le marché des transferts.

Affaire à suivre donc…