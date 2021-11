Manchester City-PSG : Pochettino déjà face à un gros coup dur !

Publié par JEAN-LUC D le 08 novembre 2021 à 09:46

Le PSG sera sur la pelouse de Manchester City le 24 novembre prochain. Mauricio Pochettino commence déjà à se faire des soucis pour ce match.

Pochettino reçoit une terrible nouvelle pour Verratti !

Durant le match entre les Girondins de Bordeaux et le Paris Saint-Germain (2-3), samedi soir, Canal+ a donné des nouvelles fraîches de l’infirmerie parisienne et Mauricio Pochettino peut se faire des soucis pour le choc de Ligue des Champions contre Manchester City. Selon la chaîne, Marco Verratti n’est pas « en avance » dans la récupération de sa blessure, et a donc besoin de quatre semaines pour se remettre du mauvais coup reçu à la hanche.

Le média sportif précise alors que le milieu de terrain italien est « trop juste » pour tenir sa place à l’Etihad Stadium le 24 novembre prochain contre les hommes de Pep Guardiola. Un nouveau gros coup dur pour Mauricio Pochettino lorsque l'on connaît l’importance de Marco Verratti dans le système de jeu de l’équipe de la capitale.

Toutefois, Canal+ se montre positif pour un retour à la compétition de Sergio Ramos. L’ancien capitaine du Real Madrid, arrivé librement l’été dernier, devrait retrouver l’entraînement collectif du Paris SG« dans 2-3 jours ». Le défenseur central de 35 ans pourrait donc disputer son premier match sous les couleurs parisiennes au retour de la trêve internationale.

Dernier point médical du PSG

- Lionel Messi a poursuivi ses soins au Centre d'Entraînement Ooredoo ce matin pour ses douleurs au genou et sa gêne aux ischio-jambiers.

- Leandro Paredes poursuit sa rééducation et son travail athlétique sur le terrain au Centre d'Entraînement Ooredoo.

- Sergio Ramos reprendra avec le groupe la semaine prochaine.

- Marco Verratti poursuit ses soins. La reprise de l’entraînement est envisagée après la trêve internationale.

- Rafinha observera une période de 5 jours de soins pour une douleur de la hanche droite.

- Presnel Kimpembe, qui souffre d’une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse gauche, effectuera ses soins les 10 prochains jours au Centre d'Entraînement Ooredoo.