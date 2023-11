Après la défaite à San Siro face à l’AC Milan, une erreur de casting de la direction du PSG a été pointée du doigt au chapitre des manquements de l’équipe de Luis Enrique.

Mercato PSG : Le départ de Marco Verratti, « une monumentale erreur »

Après onze saisons passées sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Marco Verratti a été prié d’aller voir ailleurs lors du dernier mercato estival. Annoncé un peu partout en Europe, le milieu de terrain de 30 ans a finalement fait le choix de rejoindre le Qatar. Poussé vers la sortie par Luis Enrique, il a été transféré à Al-Arabi contre un chèque d’environ 50 millions d’euros. Un départ qui a concouru à l’explosion du jeune Warren Zaïre-Emery (17 ans), titulaire dans l’entrejeu du PSG depuis le début de la saison. Et si le capitaine de l’équipe de France Espoirs brille en ce moment, un spécialiste du club de la capitale estime que le Paris SG a été très mal inspiré en se séparant de Marco Verratti.

« Dès que le niveau monte, le milieu prend l’eau (…) Compte tenu de ce qu’il leur est demandé, les trois milieux doivent être à 120% physiquement. Si l’un flanche, les deux autres coulent avec lui (…) Plus globalement, l’équipe manque de créateur, un joueur capable de mettre sur orbite les attaquants quand la situation est bloquée, quand Paris est face à une équipe compacte. C’est un vrai problème. Verratti aurait rendu bien des services. L’avoir laissé partir est une monumentale erreur. On s’en rend compte au fil des semaines », a expliqué le journaliste Laurent Perrin lors d’un chat organisé sur le site du quotidien Le Parisien. Pour lui, le talent et l’expérience de l’international italien auraient pu être utiles dans ce milieu de terrain très jeune des Rouge et Bleu.

« Le PSG avait besoin de son talent et de son expérience »

Comme à St James’ Park contre Newcastle (1-4), le milieu de terrain du Paris Saint-Germain n’a pas été à la hauteur mardi soir à San Siro face à l’AC Milan, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Pour Laurent Perrin, l’expérience de Marco Verratti aurait aidé le PSG face aux Rossoneri, l’effectif de Luis Enrique manquant de joueur créatif dans l’entrejeu. « Comment le PSG a pu vendre Verratti ? Je me pose la question tous les matins. Le PSG avait besoin de son talent et de son expérience. Il fallait le garder et le mettre en concurrence. Luis Campos en a décidé autrement », ajoute le journaliste sportif. De là à penser à un retour du Petit Hibou dans les mois à venir ?