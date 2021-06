ASSE Mercato : 4,5 M€, Wahbi Khazri au Basaksehir en Turquie ?

Publié par ALEXIS le 24 juin 2021 à 19:30

Meilleur buteur de l’ ASSE la saison dernière, Wahbi Khazri devrait faire l’objet d’un transfert pendant ce mercato estival. Le club ligérien cherche à renflouer ses caisses et ne refuserait pas une offre pour son polyvalent joueur offensif. D’ailleurs Basaksehir Istanbul insisterait pour le recruter.

ASSE : Basaksehir insiste pour Wahbi Khazri

Où va jouer Wahbi Khazri la saison prochaine ? La question mérite d’être posée, car l’attaquant de l’ ASSE n’a plus qu’un an de contrat et le club stéphanois l’a placé sur le marché depuis le mercato estival 2020. Claude Puel a en effet initié une opération dégraissage afin de réduire la masse salariale des Verts. Et l’international tunisien (59 sélections) est concerné par cette opération, car son salaire est estimé à 2,5 M€ par an, d'après le site spécialisé en sport business, Sportune.

Un club turc serait intéressé par le profil du buteur de l’ AS Saint-Étienne. Si l’on en croit la publication du journaliste Walid Elmechri, Basaksehir veut le recruter cet été. « Après la Ligue 1 et la Premier League, Khazri pourrait donc découvrir la Süper Lig la saison prochaine. Le club turc de Basaksehir est intéressé par l'attaquant tunisien », a écrit la source sur son compte Twitter, en s’appuyant sur les indiscrétions « de plusieurs sources étrangères ».

Khazri, meilleur buteur de l'AS Saint-Étienne

Placé sur la liste des indésirables par Claude Puel en début de saison, puis revenu en grâce dans la deuxième moitié de la saison, Wahbi Khazri a inscrit 7 buts en Ligue 1 en 22 matchs disputés la saison dernière. Il a été le meilleur buteur de l’ ASSE à égalité de but avec Denis Bouanga, qui lui, a disputé 36 matchs en championnat. Sous contrat jusqu’à fin juin 2022, le Tunisien de 30 ans vaut 4,5 M€. Il avait été transféré de Sunderland vers l' ASSE contre la somme de 7 M€ en juillet 2018.