Ballon d’Or 2021 : Didier Deschamps dévoile son grand favori

Publié par Timothée Jean le 09 novembre 2021 à 01:15

Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps s’est exprimé sur le Ballon d’Or 2021. Le sélectionneur des Bleus souhaite une victoire de Karim Benzema.

Ballon d’Or 2021 : Didier Deschamps vote pour Benzema !

Karim Benzema va-t-il remporter le Ballon d’Or cette année ? L’international tricolore à de solides arguments pour remporter ce prestigieux trophée individuel. Auteur d’un excellent début de saison sous les couleurs du Real Madrid, Karim Benzema fait partie des grands favoris pour décrocher cette distinction.

Alors sera-t-il le grand vainqueur du Ballon d'Or 2021 ? Interrogé en conférence de presse, Didier Deschamps a répondu par l’affirmative. Le sélectionneur de l’équipe de France estime que l’attaquant du Real Madrid mérite de remporter ce titre en raison de ses performances remarquables (14 buts et 8 passes décisives en 15 apparitions). « Karim est un candidat très sérieux pour le gagner. Et c'est tout le mal que je lui souhaite par rapport à tout ce qu'il a réalisé avec le Real Madrid et avec nous », a-t-il confié devant les médias.

Didier Deschamps défend ainsi son avant-centre, qui de toute évidence représente la meilleure chance française dans la course au Ballon d’Or cette année. Mais Karim Benzema devra faire face à une rude concurrence.

Lewandowski et Messi, deux sérieux candidats

Auteur d’un début de saison époustouflant avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski fait partie des grands favoris pour remporter la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Le buteur du Bayern Munich comptabilise déjà 23 réalisations en 17 matchs, toutes compétitions confondues.

Lionel Messi fait aussi partie des favoris, notamment grâce à sa victoire en Copa América. Après plusieurs échecs, la Pulga a enfin remporté son premier titre majeur avec l’Albiceleste. Avec le FC Barcelone, le génie argentin affiche aussi des statistiques remarquables, comptabilisant 30 buts en Liga avant de rejoindre le PSG. Selon les dernières rumeurs, Lionel Messi aurait même été informé par la direction France Football qu’il était le gagnant de cette édition. Il remporterait ainsi son 7e Ballon d’Or, un record jamais établi dans l’histoire du foot. Mais rien n’est encore officiel. Il faudra patienter jusqu’au 29 novembre prochain pour connaître le vainqueur du Ballon d’Or 2021.