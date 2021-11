Ballon d'Or 2021 : Incroyable, Lionel Messi de nouveau sacré !

Publié par Thomas le 05 novembre 2021 à 18:15

Incroyable, l'attaquant du PSG, Lionel Messi est le grand gagnant du Ballon d'Or 2021. Le joueur a directement été prévenu cette semaine.

Ballon d’Or 2021 : Messi remporte son 7e titre !

Si ces dernières semaines, de fausses listes avaient été publiées sur le net annonçant la victoire du Polonais Robert Lewandowski, finalement le grand gagnant 2021 ne sera ni l’attaquant du Bayern, ni Karim Benzema. Comme l’annonce le très sérieux média portugais, RTP Sport, le vainqueur de la 65e édition de la plus prestigieuse des récompenses individuelles n’est autre que Lionel Messi.

L’Argentin, recruté cet été par le PSG remporte donc son 7e Ballon d'Or, un record absolu depuis sa création. Le site déclare notamment que La Pulga aurait été informée de cette décision finale par téléphone par France Football, et aurait même déjà accordé une interview au prestigieux magazine français. En attendant, les fans du ballon rond devront patienter jusqu’au 29 novembre prochain pour l’officialisation de ce scoop, et aussi connaître le classement complet.

Un choix qui crée la controverse

L’annonce de cette nouvelle devrait, comme à son habitude, créer beaucoup de déceptions chez les principaux concurrents de l’Argentin, notamment auprès des fans de Karim Benzema et Robert Lewandowki. Si l’impact de Lionel Messi sur la planète foot n’est pas à remettre en question, sa légitimité à remporter le Ballon d’Or 2021, est plus discutée.

Éliminé dès les huitièmes de finale de Ligue des champions par le PSG en début d’année, le buteur de 34 ans réalise peut-être l’une de ses saisons les plus moyennes, en termes de trophées. 3e de Liga avec le Barça, la saison dernière, le natif de Rosario conclut tout de même un exercice 2020-2021 de haute volée sur un plan personnel, avec 30 buts inscrits en Liga.

Seulement, l’Argentin réalise un début d'exercice 2021-2022 très décevant au Paris Saint-Germain avec toujours 0 but en Ligue 1. De son côté, Lewandowski affiche des stats bien plus imposantes avec 41 buts en Bundesliga la saison passée, et déjà 12 buts en 10 matchs cette saison (+8 buts en 4 matchs de Ligue des champions). Autre grand favori au Ballon d’Or, Karim Benzema, véritable héros du Real et même plus récemment de l’Equipe de France en Ligue des Nations, devra encore patienter pour prendre la relève de Zinédine Zidane, dernier Français sacré en 1998.