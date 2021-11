PSG Mercato : Al-Khelaïfi lâche sa réponse à Messi pour Suarez

Publié par JEAN-LUC D le 08 novembre 2021 à 19:33

Lionel Messi aimerait bien voir Luis Suarez au PSG. La réponse de Nasser Al-Khelaïfi n’a pas tardé pour l’attaquant de l’Atlético Madrid.

Luis Suarez et Lionel Messi veulent rejouer ensemble

Si Leonardo s’active en coulisses pour Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Erling Haaland ou encore tout récemment Karim Adeyemi en vue de la succession de Kylian Mbappé, Lionel Messi plaiderait auprès de la direction du Paris Saint-Germain afin que son ancien compagnon du Barça, Luis Suarez, le rejoigne. D’après le média El Nacional, les deux amis souhaitent s’envoler ensemble pour le championnat américain, la MLS, au terme de leur carrière européenne.

Et si l’Inter Miami de David Beckham serait en première ligne pour signer les deux attaquants, le sextuple Ballon d’Or aimerait déjà évoluer en Ligue 1 avec le numéro 9 de l’Atlético Madrid. Et selon le média catalan, El Pistolero serait d’ores et déjà prêt à dire « OUI » au PSG afin de reformer la MSN du côté de la France. Mais l’affaire est loin d’être aussi facile.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi déboute Messi pour Suarez

Lionel Messi et Luis Suarez vont encore devoir patienter deux ou trois ans avant de se retrouver sous les mêmes couleurs. En effet, El Nacional assure que l’international uruguayen ne fait pas partie des plans du Paris Saint-Germain. S’il est bien à la recherche d’une pointure offensive pour remplacer éventuellement Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas prévu de recruter le protégé de Diego Simeone.

Toujours selon la même source, le président du club de la capitale française n’estime pas bénéfique de faire venir un vieux briscard pour la succession de Mbappé (22 ans). Surtout que celui-ci n’est pas épargné par les blessures. Pour la succession de Mbappé, le PSG mise beaucoup plus sur Erling Haaland (Borussia Dortmund) ou la nouvelle coqueluche du RB Salzbourg, Karim Adeyemi. Lionel Messi sait donc désormais à quoi s’en tenir sur une éventuelle arrivée de Luis Suarez au PSG.