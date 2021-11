OM : Sampaoli encore critiqué, sa méthode fait mal à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 09 novembre 2021 à 04:05

Après le triste match nul de l’ OM face au FC Metz (0-0) le week-end dernier, l’entraineur Jorge Sampaoli reçoit une vague de critiques. Sa méthode suscite diverses interrogations.

OM : La méthode Jorge Sampaoli encore critiquée

Auteur d'un très bon début de saison, l'Olympique de Marseille marque le pas depuis plusieurs semaines. Le club phocéen n’a pas encore gagné en Ligue Europa cette saison et enchaîne des résultats décevants en championnat. Le weekend dernier, l’ OM a été tenu en échec à domicile par le FC Mete (0-0), une équipe pourtant largement à sa portée. Les hommes de Jorge Sampaoli n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets face à Metz. Pire, les Messins auraient pu prendre l’avantage avec plus de réalisme devant les buts. Des prestations et des résultats décevants pour Marseille.

La question est donc de savoir si l'OM connait un simple coup de mou ou s'il d'agit des limites de la méthode Sampaoli. Se confiant à Prime Video, Thierry Henry a pointé du doigt les lacunes actuelles du système de Jorge Sampaoli. Il espère qu’il aura des changements dans les semaines à venir. « Marseille a un problème après les matchs de coupe d’Europe. Ils ont du mal à gérer ça. Tu te retrouves dans des situations avec Marseille, comme ils partent tous la fleur au fusil… Tout le monde se retrouve dans des situations délicates, comme on a pu le voir à la fin avec Payet qui sauve une action sinon ça peut faire but pour Metz. (…) De temps en temps, il faut se regarder soi-même avant de voir ce qu’on fait les autres », a-t-il indiqué.

Pierre Menès tacle aussi la méthode Sampoali

Pierre Menès a également critiqué la méthode de Jorge Sampaoli de plus en plus brouillon dans le jeu. Pour l’ancien consultant de Canal Plus, cette pression du coach marseillais demande aux joueurs beaucoup d'énergie et la fatigue générale commence à se ressentir. « Le jeu marseillais est toujours aussi flou, mais cette fois, les joueurs semblent perdus et surtout, à bout de souffle sur le plan physique », a-t-il ajouté sur son blog. Jorge Sampaoli sera très attendu lors des prochaines rencontres de son équipe. Après la trêve internationale, l’ OM devra vite relever la tête. Les Marseillais se déplacent au Groupama Stadium pour y affronter l’Olympique Lyonnais dans le cadre la 14e journée de Ligue 1.