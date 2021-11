PSG : Argentine, le clan Lionel Messi répond cash à Leonardo !

Publié par JEAN-LUC D le 09 novembre 2021 à 13:11

Après la colère du directeur sportif du PSG, Leonardo, le clan Messi est sorti du silence sur la présence de la star argentine en sélection.

« Messi n’est pas venu se promener, il vient jouer »

« Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Ce n’est pas logique, et ce type de situation mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la FIFA », s’est lâché Leonardo après les sélections de Lionel Messi et Leandro Paredes pour les matchs internationaux du mois de novembre.

Après la presse argentine, notamment le principal quotidien local Olé, c’est au tour de l’entourage de l’ancien capitaine du FC Barcelone de répliquer au dirigeant du Paris Saint-Germain. En effet, dans des propos accordés au journal espagnol Mundo Deportivo, un « proche de l’Albiceleste » de l’attaquant du PSG s’est voulu très clair sur la polémique soulevée par Leonardo. Selon lui, Messi « n’est pas venu en Argentine se promener, mais il vient jouer ! » Et la tendance serait la même du côté du staff technique de l’Argentine.

PSG : Scaloni élude la mise en garde de Leonardo

Toujours selon le média barcelonais, le plan de Lionel Scaloni est simple : « Il jouerait un temps contre l’Uruguay, reste à voir s’il débute ou il entre en seconde mi-temps, à sa convenance et ensuite il enchainerait les 90 minutes contre le Brésil. » Le sélectionneur de l’Albiceleste a donc bien l’intention d’ignorer la mise en garde de Leonardo en faisant jouer le sextuple Ballon d’Or contre l’Uruguay (13 novembre) et le Brésil (17 novembre).

Une décision qui ne devrait pas arranger les relations entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues argentins. Et comme pour dire à Leonardo qu’il n’a pas son mot à dire lorsqu’intervient la trêve internationale, Lionel Scaloni prévoit également d’aligner Leandro Paredes, blessé à une cuisse et absent du groupe de Mauricio Pochettino lors des six derniers matchs de l’équipe parisienne.

Pour rappel, Lionel Messi revient tout juste dans le groupe et n’a plus joué avec le PSG depuis une quinzaine de jours en raison d’un pépin aux ischio-jambiers. Le Paris SG n’est donc pas au bout de ses peines et espère désormais que son numéro 30 ne va pas aggraver son état physique.