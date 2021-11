PSG Mercato : Rupture du contrat de Sergio Ramos, c'est réglé !

Publié par ALEXIS le 10 novembre 2021 à 11:05

La rumeur sur la rupture du bail de Sergio Ramos au PSG a été balayée par une source bien introduite, suite à son retour à l’entraînement.

PSG : La rupture du contrat de Ramos n'est plus d'actualité

Blessé depuis son arrivée au PSG cet été, Sergio Ramos n’a toujours pas joué le moindre match avec le club de la capitale. Et une folle rumeur sur une possible résiliation de son contrat circule dans la capitale. Le défenseur arrivé libre du Real Madrid était pourtant en reprise. Ayant intégré l’entraînement collectif, mardi, il prépare progressivement sa première apparition en Ligue 1 sous le maillot Rouge et Bleu.

À cette occasion, Fabrizio Romano a lâché une information qui vient balayer définitivement l’idée d’une éventuelle résiliation du contrat de l’Espagnol de 35 ans. Selon le journaliste de Sky Sport Italie, « aucun départ de Sergio Ramos du Paris Saint-Germain, dans le cadre d'une rupture de contrat n'est à prévoir à l'heure actuelle ». C’est la tendance, tant dans l'entourage du joueur qu’au sein de la haute direction du club, d’après la source.

Le Paris SG prend son temps pour Sergio Ramos

Sergio Ramos a certes retrouvé l’entraînement collectif, mais le PSG ne précipitera pas son retour sur le terrain. Le quotidien Le Parisien croit savoir qu’il devrait probablement jouer « d’ici à la fin du mois de novembre », soit après la trêve internationale. L’ancien joueur du Real Madrid s’est lié au PSG pour deux saisons, jusqu’en juin 2023. Le retour de Ramos devrait faire un grand bien à l'équipe de Mauricio Pochettino, vu la prestation terne de Presnel Kimpembe face au RB Leipzig en Ligue des champions. À Paris, dirigeants, staff technique, coéquipiers et supporters Rouge et Bleu attendent impatiemment les grands débuts de l'ancien capitaine de la sélection d'Espgane (180 sélections) et du club madrilène.