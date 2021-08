Stade Rennais Mercato : Le SRFC réalise une signature historique !

Publié par Thomas le 18 août 2021 à 17:31

Après la signature du très bon milieu de terrain français Baptiste Santamaria, le Stade Rennais enchaîne les très bons coups en signant en professionnel le jeune espoir Mathys Tel, pour un contrat de 3 saisons. Les Bretons réalisent une signature historique, puisque l’attaquant de 16 ans n’est autre que le plus jeune joueur à disputer un match officiel avec le SRFC, en rentrant à la 85e minute dimanche dernier contre Brest (1-1).

Stade Rennais Mercato : Mathys Tel s’engage jusqu’en 2024 !

Le jeune attaquant passé par plusieurs clubs de la région parisienne, dont le Paris FC et le Montrouge FC, avait rejoint les rangs du Stade Rennais l’année dernière avec l’étiquette de grand espoir du football français. Ses débuts dans l’équipe réserve bretonne ont très vite été remarqués, à tel point qu’il faisait régulièrement des apparitions avec le groupe professionnel rennais depuis la reprise. « C'est un joueur qui est arrivé au Stade Rennais FC depuis peu de temps mais sur lequel le club fonde beaucoup d'espoirs [...] Il a montré l'étendue de ses qualités très rapidement sur les matches amicaux et pendant les entraînements où il est très performant. C'est une grande satisfaction de pouvoir le signer », a déclaré Florian Maurice à travers un communiqué officiel aujourd’hui.

Mathys Tel possède toutes les qualités pour devenir un jour un grand joueur français. À seulement 16 ans, 3 mois et 19 jours, l’attaquant est devenu le plus jeune joueur rennais à disputer un match professionnel, détrônant un certain Eduardo Camavinga.

Un mercato de haut niveau en Bretagne

Si la signature de Baptiste Santamaria n’a fait qu’embellir le mercato déjà très prometteur des Rennais (avec les arrivées de Kamaldeen Sulemana et de Birger Meling, tous deux très bons depuis le début de saison), le directeur sportif Florian Maurice ne compte pas s’arrêter là. La direction du SRFC se focalise désormais sur deux pistes très chaudes, le gardien turc Dogan Alemdar, grand espoir du club de Kayserispor en Süper Lig, et le Croate Lovro Majer, qui, à 23 ans, est considéré par beaucoup comme la relève de Luka Modric.