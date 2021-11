ASSE : Démission de Puel, les supporters passent à l'offensive

Publié par ALEXIS le 10 novembre 2021 à 22:25

Après les banderoles hostiles à Claude Puel précédemment, les supporters ultras de l' ASSE ont changé de stratégie de protestations.

Les supporters de l' ASSE protestent via de nouvelles affiches

La première victoire de l’ ASSE sur Clermont Foot et les annonces de Jean-François Soucasse concernant le mercato hivernal ne calment pas la colère des supporters du club ligérien. Ils réclament toujours la démission de Claude Puel et le départ des deux présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, mais aussi des joueurs qui ne mouillent pas le maillot vert. Ce mercredi, ils ont opté pour des affiches dans leur campagne de protestation. Cela, après les banderoles dans le stade, autour de Geoffroy-Guichard et à l’entrée du centre d’entraînement Robert-Herbin.

D’après les informations rapportées par Evect, images à l'appui, le peuple vert a multiplié les messages sur des affiches dans Saint-Étienne et les villes environnantes. Et sur certaines, l’on pouvait lire : ‘’Direction démission, rapidement et sans penser à votre pognon’’; "On veut une équipe digne de son public, fini de rigoler, Sainté mérite des guerriers" ou encore "Puel casse-toi ! Assume ton échec et oublie ton chèque".

Pas de trêve chez les ultras de l'AS Saint-Étienne

Personne n’est épargné par les fans ultras de l'AS Saint-Étienne. Leur équipe si chère a pourtant remporté son premier match en Ligue 1 en renversant Clermont Foot dans le temps additionnel (3-2), en leur absence (ils étaient interdits de stade et le match était à huis clos) dans le Chaudron. En effet, les supporters de l’ ASSE ont décidé de maintenir la pression sur Claude Puel, mais aussi sur leurs dirigeants, afin de les contraindre à partir.

L’entraîneur, à cause de ses mauvais résultats, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pour leur gestion qu'ils n'approuvent pas. Menacés de relégation en Ligue 2 lors des deux dernières saisons, les Verts sont 19es de Ligue 1 avec seulement 9 points lors de l’exercice actuel, après 13 journées de championnat.