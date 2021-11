OL : Clash avec Jérôme Boateng, les vérités de Léo Dubois

Publié par Ange A. le 11 novembre 2021 à 06:30

Capitaine de l’Olympique Lyonnais, Léo Dubois est revenu sur son accrochage verbal avec Jérôme Boateng lors de la dernière défaite de l’ OL.

Léo Dubois rétablit la vérité pour Jérôme Boateng

Avant la trêve internationale, l’Olympique Lyonnais a reçu une grosse gifle en Ligue 1 Uber Eats. en déplacement sur la pelouse du Stade Rennais, l’ OL a été corrigé (4-1) par le club breton. Lors de cette lourde défaite de Lyon, Léo Dubois a été vivement réprimandé par Jérôme Boateng. Les deux hommes ont en effet eu un échange verbal assez vif alors que leur équipe prenait l’eau au Roazhon Park. Convoqué en équipe de France, le capitaine lyonnais est revenu sur cet épisode. L’occasion pour lui de calmer le jeu et clarifier la situation suite à cet épisode.

« Il n’y a jamais eu de souci. Ce sont des petites discussions qu’on a eues sur le terrain. C’est un grand joueur, on est tous les deux intelligents et on sait que c’était important à ce moment-là, tout simplement. Et maintenant, tout se passe très bien », a expliqué l’arrière droit des Bleus au micro de Canal Plus.

Une rencontre tendue pour l’ OL

Outre cet échange musclé entre Léo Dubois et Jérôme Boateng, une autre brouille a attiré les regards côté lyonnais. Mené quatre à zéro, l’Olympique Lyonnais a obtenu un penalty dans le temps additionnel. Houssem Aouar et Lucas Paqueta ont réussi à se disputer le ballon pour sauver l’honneur des siens. Une tâche qui est finalement revenue au milieu brésilien. Humilié par le Stade Rennais, l’ OL va tenter renouer avec la victoire contre un autre cador du championnat. Actuel 7 de Ligue 1, Lyon reçoit l’Olympique de Marseille (4e) au Groupama Stadium lors de la prochaine journée. Une rencontre que va encore manquer Tino Kadewere. L’attaquant zimbabwéen va purger le dernier de ses trois matchs de suspension. Il avait été lourdement sanctionné par la LFP après son carton rouge lors de la défaite renversante à Nice (3-2).