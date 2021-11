Vente OM : Le rachat de l'Olympique de Marseille FC va se faire !

Publié par Gary SLM le 11 novembre 2021 à 16:01

La vente OM est le sujet phare du moment. Dans le camp Frank McCourt, un signe non trompeur annonce le rachat de l'Olympique de Marseille.

La vente OM irréversible !

Quelle date pour l'officialisation du rachat de l’OM ?

Comment la vente de l’OM se prépare ?

Quel avenir pour l’OM après la vente ?

Pourquoi la vente OM est-elle bonne pour le club ?

Que pensent les supporters marseillais de la vente OM ?













Les informations de la vente OM se succèdent et s’entrechoquent. Le principal club de foot marseillais est dans le viseur du Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF) et le dossier avance. Les Saoudiens, prêts à en découdre avec les Qataris du PSG, travaillent toujours en sourdine à une prise de contrôle du club phocéen. Des tractations à distance sont en cours à cet effet, ce qui explique l’absence de preuves matérielles, principal argument des journalistes pourfendeurs des rumeurs de la vente de l’OM.Il n’a échappé à personne que le propriétaire de l’ Olympique de Marseille, Frank McCourt, a donné de grands moyens à son président Pablo Longoria au mercato estival. L’homme d’affaires américain jouait là son va-tout avec les emplettes réalisées par le club phocéen cet été. Pour lui, l’acquisition de nombreux nouveaux joueurs permettrait à l’équipe phocéenne de se hisser au niveau du PSG, ou juste en dessous, en championnat. Ce qu’il ne sait peut-être pas est que les joueurs achetés sont loin du niveau de ceux du Paris SG. Frank McCourt a depuis eu le temps de réaliser qu’il n’avait aucune garantie de succès avec ce seul investissement. On le sait tous, le Bostonien a beau être un milliardaire, il n’est pas le Qatar ou encore moyens les Saoudiens qui peuvent investir beaucoup d’argent dans un club de football. La reprise de l’OM est aujourd’hui une réelle possibilité pour lui d’entrer dans ses frais.La vente OM va donc se faire dans les prochains mois. Même si les dirigeants du PIF, après le rachat de Newcastle, sont concentrés sur le rachat de l’Inter Milan, en Italie, ils continuent de travailler sur le dossier marseillais. La date pour l'officialisation de la rerise de l’OM est très certainement en fin de saison. Frank McCourt réalisera un peu plus d’ici là que le foot n’est pas une science exacte. Avec son actuelle 4e place au classement de Ligue 1 après le PSG, le RC Lens et l’OGC Nice, l’Olympique de Marseille qui a plus investi que ses deux devanciers directs n’est pas à la place à laquelle il était attendu. Et le discours de l’entraîneur Jorge Sampaoli ne rassure personne, encore moins les supporters marseillais, puisqu’il ne semble pas avoir plus de certitude sur la qualité de son groupe.Après le match face à Metz (0-0), le technicien argentin n’a pas dissimulé son inquiétude, ce qui en dit long sur la saison qui attend le club. Les dirigeants Lensois n’ont pas dépensé les mêmes montants que l’Olympique de Marseille au mercato estival et pourtant ils talonnent le Paris Saint-Germain au classement. Contrairement à Sampaoli, Franck Haise a su construire un groupe, une équipe au RCL. Les uns n'hésitent pas à faire les efforts pour les autres. Leur jeu est plus plaisant et cette envie de faire ensemble les efforts compense fortement le manque de talents. Idem pour Nice. La différence avec les Marseillais est un message pour le propriétaire du club olympien qui devra être patient. Il faut noter que McCourt n’est pas arrivé à l'OM par amour du football, mais pour faire des affaires.Comme le disent les médias étrangers, la vente de l’OM se prépare activement et elle pourrait intervenir avant ou après le rachat de l’Inter Milan. Le fonds souverain d'investissement détenu par le Royaume d'Arabie saoudite qui vise le rachat de l’OM envisage aussi l’acquisition du stade Vélodrome. Ce double objectif amène à plus de précautions dans la gestion du dossier. Les possibilités qu’offre le PIF, 11e au classement des plus grands fonds souverains au monde, au regard de ses actifs, peut aisément expliquer les réactions de certains élus marseillais. Ils n'hésitent pas à demander à McCourt de vendre le club.Au stade actuel des choses, seul un rachat de l’OM peut permettre à l’équipe de remonter dans le top du championnat et celui du football européen. Selon les premières informations qui filtrent sur les intentions des Saoudiens, recruter un grand entraîneur sera l’acte un de l’offensive de construction du club. Tous les regards se tournent naturellement vers Zinédine Zidane qui a fort curieusement affiché son amour pour le club ces derniers jours. L’ancien entraîneur du Real Madrid a le bon profil pour devenir coach du club.La seule venue de Zizou sur le banc de l’Olympique de Marseille devrait faciliter le mercato aux dirigeants. Des joueurs importants ne devraient avoir aucun mal à signer avec les futurs propriétaires. Un coach du standing de Zidane en impose forcément dans un vestiaire, surtout dans celui d’un club comme l’OM où une bonne partie du public lui est acquis. La seconde phase de l’offensive saoudienne devrait porter sur le débauchage de joueurs de haut niveau.Sur la question des mercatos à venir, pas de piste de disponible puisque les choix reviendront au prochain coach. On peut déjà s’imaginer que les joueurs proches de Zidane sont de potentielles futures recrues de l’OM, si les choses se passent comme prévu. De la défense au milieu de terrain et en attaque, le chantier s’annonce vaste. Des buteurs qui marquent véritablement des buts seront forcément privilégiés. Idem pour des défenseurs. Le défenseur, milieu de terrain ou le buteur qui signera au club sera un joueur de haut niveau après la vente de l’OM.Pour le club, cette vente est la meilleure chose qui puisse arriver. L’équipe dépasserait définitivement ses sempiternels problèmes d’argent qui minent son développement. Frank McCourt fait des efforts pour détacher l’Olympique de Marseille fait des efforts pour détacher l’Olympique de Marseille de l’image du club endetté. Les Saoudiens eux devraient faire plus dès leur arrivée. Une forte augmentation du capital est prévue pour plus de liberté d'action sur le marché. Si le Stade Vélodrome devient la propriété du club, celui-ci gagnera immédiatement en standing pour devenir un des clubs de football professionnel les plus respectés de France. Les sponsors sont attentifs à ce degré de prestige, ce qui devrait donc augmenter les recettes par la suite.Ce grand changement devrait réveiller les supporters déçus de l’Olympique de Marseille. Le Vélodrome, qui n’a jamais vraiment été déserté par les supporters, redeviendrait plus électrique les jours de match. Cela va replacer l’OM dans le cœur des Français qui n’hésitaient pas à le désigner comme le meilleur club de football français par le passé. Tous les ans, l’équipe devrait porter l’ambition de jouer l’ Uefa Ligue des champions et même de regagner cette compétition. Recruter un entraîneur comme Zizou ne peut avoir d’autres objectifs que cette compétition.Ce que pensent les supporters marseillais de la vente OM par Franck McCourt à un autre investisseur est qu’il faut qu’elle aboutisse le plus rapidement possible. Même si certains fans du club phocéen refusent le passage de l’équipe sous pavillon d’un pays Arabe, le fait est que la concurrence dans le secteur demande beaucoup d’argent. Pour exister et même briller, l’OM n’a pas d’autre choix que de marcher dans les traces du PSG. Le club de la capitale est passé dans le top 5 des clubs de foot les plus attractifs d’Europe 10 ans après son rachat par Qatar Sports Investments (QSI). Paris aurait même pu remporter sa première Champions league face au Bayern avec un peu de chances.Les supporters marseillais comprennent donc qu’un rachat du club par les Saoudiens est un passage quasi obligatoire pour le hisser à bon niveau européen. Sur les réseaux sociaux comme dans les forums de sites pro-OM, cet avis domine largement ces derniers mois. Il faut noter que le club n’a plus été champion de France depuis 2010 sous Didier Deschamps. C’était l’époque des Gabriel Heinze, Lucho Gonzàlez, Mamadou Niang, Taye Taïwo ou encore de Benoît Cheyrou, des joueurs qui mouillaient le maillot. Mettre fin à la longue période de disette est le premier souhait des fans marseillais. Comme le Paris SG d’aujourd’hui, les supporters marseillais rêvent de voir leur équipe rivaliser avec le FC Barcelone, Real Madrid, Bayern Munich et tous les meilleurs clubs du moment sur le plan sportif. Une ambition qui mérite bien des sacrifices le plan des considérations.