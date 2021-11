PSG Mercato : 6M€, le Paris SG devant le TAS avec le Betis Séville

Publié par JEAN-LUC D le 12 novembre 2021 à 05:11

Alors que le mercato hivernal s’annonce, le PSG s’apprête à se rendre devant le TAS pour une affaire de 6M€ avec le Betis Séville.

Le PSG demande de l'argent au Betis Séville

Prêté en août 2018 au Betis Séville contre un chèque de 3 millions d’euros, avant la levée de son option d’achat pour 22 millions d’euros au cours de l’été 2019 pour son transfert définitif, Giovani Lo Celso est aujourd’hui au centre d’une guerre judiciaire entre le club espagnol et le Paris Saint-Germain. Il faut dire que le club de la capitale française avait négocié 20% sur une plus-value en cas de revente. En 2019, le milieu de terrain de 25 ans a été ensuite transféré pour 32 millions d’euros à Tottenham, à la suite d'un prêt payant de 16 millions d’euros.

Mais voilà, le club espagnol a payé le vice-champion de France en titre à hauteur de 20% sur la revente de l’international argentin, en tenant compte seulement de 32 millions d’euros, sans les 16 millions d’euros comme le réclame le Paris Saint-Germain. Pour le Paris SG, la plus-value doit s'effectuer sur la différence entre les 25 millions d’euros payés par le Betis Séville et les 48 millions d’euros versés par les Spurs. De son côté, le club andalou estime que le différentiel doit se calculer entre les 25 M€ et les 32 M€ de l'option d’achat de Tottenham.

PSG Mercato : La FIFA donne raison au Paris SG pour Lo Celso

D’après les renseignements glanés par le journal madrilène AS, l'affaire a été portée devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Pour le club parisien, l'enjeu de l'audience devant le TAS prévue pour le mercredi 17 novembre se chiffre à 6 millions d’euros, soit le montant de la plus-value qu'il réclame et que la FIFA a validé. Sans surprise, le pensionnaire de Liga a refusé de se plier à la décision de la FIFA et saisi le Tribunal Arbitral du Sport pour la contester.

L’institution internationale proposant un arbitrage ou une médiation dans le monde du sport va donc départager les deux clubs dans six jours sur le transfert de Giovani Lo Celso. Reste maintenant à savoir qui aura les faveurs du TAS entre le Paris SG et le Betis Séville dans cette affaire.