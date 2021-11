OL Mercato : Betis, Bleus, les confidences de Nabil Fekir

Publié par Ange A. le 12 novembre 2021 à 09:41

Ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais (OL), Nabil Fekir a évoqué son avenir avec le Betis Séville et son absence en équipe de France.

Nabil Fekir encore flou sur son futur avec le Betis Séville

Arrivé au Betis Séville en 2019, Nabil Fekir voit son contrat arriver à expiration en juin 2023. Au terme de cette saison, le milieu offensif de 28 ans n’aura plus qu’un an de contrat avec les Verdiblancos. L’occasion pour la presse espagnole de s’interroger sur l’avenir de l’ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais. Celui-ci refuse de s’emballer sur le sujet au moment où des rumeurs sur sa prolongation fusent. « Comme tout le monde le sait, je suis bien au Betis et nous verrons ce qui se passe », a confié le meneur de jeu tricolore selon les propos relayés par Top Mercato.

Dans sa sortie, l’ancien Gone a également exprimé sa déception concernant son absence chez les Bleus. Il n’a plus été convoqué par Didier Deschamps depuis septembre 2020 à l'occasion d’une victoire contre la Croatie (4-2). Il avait d’ailleurs été appelé en renfort suite au forfait de son ancien coéquipier lyonnais Houssem Aouar.

Les Bleus, la grosse déception de Fekir

Peiné par cette longue absence en sélection nationale, le milieu du Betis Séville assure travailler pour effectuer son retour à Clairefontaine. « C’est une déception de ne pas être avec la France, mais je travaille pour atteindre mon meilleur niveau et être disponible pour le sélectionneur. S’il ne m’appelle pas, je ne peux rien faire. Je fais de mon mieux sur le terrain », a fait savoir l’ancien de l’Olympique Lyonnais. Au vu de la concurrence chez les Bleus, Nabil Fekir devra encore hausser son niveau de jeu pour signer son retour en équipe de France. Cette saison avec son club, il ne compte que deux buts et trois passes décisives en 16 apparitions. Pas suffisant pour recevoir un appel de Didier Deschamps.