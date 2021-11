OL : Le message fort d'un international lyonnais à Peter Bosz

Publié par ALEXIS le 12 novembre 2021 à 22:31

À l’issue son match réussi avec les Espoirs, Rayan Cherki a transmis un message fort au coach de l’ OL, Peter Bosz, sur son positionnement.

OL : Rayan Cherki veut jouer à son vrai poste avec Lyon

Jeune attaquant formé à l’ OL, Rayan Cherki a joué des bouts de matchs avec le club rhodanien cette saison. Peter Bosz l’a utilisé à 8 reprises en Ligue 1 et il a fait 2 apparitions en Ligue Europa. Néanmoins, le coach néerlandais de l'Olympique Lyonnais l’utilise souvent comme ailier gauche ou seul en pointe parfois. Une position que l’international espoir tricolore n’apprécie pas trop. Et il l’a fait savoir officiellement, à l’issue du match de l’Équipe de France contre l’Arménie (7-0). Match au cours duquel le joueur de l’ OL a marqué un splendide but sur coup franc. « Ça me fait plaisir de jouer à mon vrai poste, c’est là que je me sens le mieux », a-t-il déclaré. Notons que la pépite des Gones a joué en soutien de l'avant-centre Arnaud Kalimuendo, jeudi, avec les Bleuets.

Peter Bosz et les repositionnements

Peter Bosz est coutumier de ces repositionnements qui ne sont pas toujours productifs. Pour preuve, il utilise quelques fois Lucas Paqueta au poste d’avant-centre, alors que le brésilien est un milieu de terrain offensif. Rayan Cherki, quant à lui, n’a pas été décisif lors des matchs disputés en championnat. Cependant, il a délivré 2 passes décisives en coupe d’Europe cette saison, la dernière en date est celle face au Sparta Prague (3-0). Après la victoire de l' OL sur le club tchèque, Peter Bosz avait expliqué le positionnement du joueur de 18 ans sur l'aile droite.

« Je connais Rayan de mieux en mieux. C'est un joueur qui a une bonne technique des deux pieds. En première période, il n'était jamais en pointe, il décrochait pour aller chercher les ballons. Il a travaillé, il a pressé... » avait-il confié dans des propos rapportés par L'Équipe.