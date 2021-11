Stade Rennais Mercato : Le Real Madrid cible une pépite du SRFC !

Publié par Thomas le 12 novembre 2021 à 14:11

En pleine forme en Ligue 1, le Stade Rennais devra repousser de gros cadors dont le Real Madrid, pour l'un de ses joyaux au milieu de terrain.

Stade Rennais Mercato : Le Real se lance sur Lovro Majer

Considéré comme le nouveau Modric dans son pays, la recrue de 23 ans, Lovro Majer, fait le bonheur du SRFC depuis plusieurs semaines. Blessé jusqu’à début octobre à cause d’une gêne contractée avec sa sélection, le prodige croate ne cesse de faire parler de lui, et ce n’est pas sa prestation XXL contre l'OL dimanche dernier qui devrait calmer l’enthousiasme des supporters Rouge et Noir à son égard. Omniprésent contre les Gones, le milieu de terrain a régalé par ses dribbles et sa vision de jeu hors pair, se convertissant ce soir-là en leader technique du club breton.

Une montée en puissance qui devrait chambouler les plans de son entraîneur Bruno Genesio, qui pensait avoir trouvé un certain équilibre dans son entrejeu avec le trio Bourigeaud, Tait, Martin. Lovro Majer, en plus de créer du désordre dans la hiérarchie du Stade Rennais, devrait également mettre à mal ses dirigeants et notamment Florian Maurice, qui voit chaque jour de gros prétendants toquer à sa porte.

Comme l’avance le média Fichajes.net, le SRFC aurait reçu des avances du Real Madrid, qui souhaiterait l’enrôler pour succéder dans un futur proche à Luka Modric. Déjà cet été, les dirigeants madrilènes avaient franchi un grand pas en recrutant un autre joyau du Stade Rennais, en la personne d’Eduardo Camavinga, dans l’optique de rajeunir son entrejeu et épauler le Ballon d’Or 2018.

Le Stade Rennais ne compte lâcher Majer

Le site espagnol informe également que le Bayern Munich et Manchester United lorgnent de près Lovro Majer. Si l’intérêt du Real Madrid pour le milieu de 23 ans est réel, il est à l’heure actuelle peu probable de voir Majer quitter le navire Rouge et Noir. Son intégration en Bretagne semble parfaite, de plus, le joueur colle parfaitement au projet de Genesio, qui lui offre de plus en plus de protagonisme depuis son retour de blessure.

Si le Stade Rennais ne compte pas lâcher son espoir croate, cet intérêt venu d'un cador comme le Real devrait néanmoins flatter l’égo du club, qui réalise des prestations remarquables depuis plus d’un mois maintenant que ce soit en Ligue 1 comme en Ligue Europa Conférence.