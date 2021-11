Equipe de France : La compo des Bleus tombe, surprise au milieu !

Publié par Thomas le 12 novembre 2021 à 18:31

Samedi 13 novembre à 20h45, l' Equipe de France défie le Kazakhstan. Voici la compo concoctée par Didier Deschamps avec un choix fort opéré au milieu.

Equipe de France : Deschamps tranche pour son milieu

C’est la grande inconnue de ce rassemblement de mi-novembre. Après l’annonce du forfait de Paul Pogba cette semaine durant l’entraînement collectif des Bleus, plusieurs doutes subsistaient dans l’esprit du sélectionneur tricolore, Didier Deschamps. À sa disposition au milieu, l’ancien coach de l’OM peut compter sur quatre options de marque aux côtés de l’indéboulonnable N'Golo Kanté : Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Jordan Veretout (appelé à la place de Pogba) et Mattéo Guendouzi. Si le milieu monégasque s’était montré très à l’aise lors des derniers matchs avec les Tricolores, il devrait néanmoins débuter sur le banc, au profit d’Adrien Rabiot.

Le Turinois connaît une période délicate en Italie, où il est vivement critiqué pour ses performances en demi-teinte, que ce soit par les supporters mais également par son entraîneur Massimiliano Allegri qui lui reproche trop de laxisme en dépit d'un fort potentiel. Malgré des déboires en club (la Juventus n’est que 8e de Serie A), Adrien Rabiot semble conserver les faveurs de son entraîneur en Bleus, qui devrait donc le positionner au milieu aux côtés de Kanté dans un système à trois défenseurs.

Deschamps déclare sa flamme au 3-4-3

C’est le véritable coup de génie du sélectionneur tricolore lors du dernier rassemblement. En reconduisant un système à trois centraux contre la Belgique en demi-finale de Nations League, beaucoup d’observateurs craignaient une nouvelle débâcle similaire à celle contre la Suisse à l’Euro. Cependant, ce changement inopiné de système a réussi à Deschamps, qui semble depuis bien décidé à le conserver, quitte à en faire sa formation type pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Avec l’absence de Kimpembe et de Varane, le technicien français a dû revoir ses plans et devrait aligner un trident jeune composé de Jules Koundé (FC Séville), Dayot Upamecano (Bayern Munich) et Lucas Hernandez (Bayern Munich).

Compo probable des Bleus contre le Kazakhstan :

Gardien : H. Lloris

Défenseurs : J. Koundé, D. Upamecano, L. Hernandez

Milieux de terrain : B. Pavard, N. Kanté, A. Rabiot, T. Hernandez

Attaquants : A. Griezmann, K. Benzema, K. Mbappé