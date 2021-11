FC Nantes : Décès d'Emiliano Sala, la sanction est enfin tombée !

Publié par Thomas le 12 novembre 2021 à 19:01

Presque trois ans après le terrible crash de l'attaquant du FC Nantes, Emiliano Sala, la sentence est enfin tombée pour l'organisateur du vol, David Henderson.

FC Nantes : La justice ordonne 18 mois de prison pour Henderson

L’affaire avait bouleversé le monde du football lors de l’hiver 2019. En plein marché des transferts, l’ancien buteur du FC Nantes, Emiliano Sala, avait perdu la vie suite à un crash de l’avion qui le transportait jusqu’en Angleterre. Mis en cause pour négligences graves durant le vol, l’organisateur du trajet, David Henderson vient de connaître sa sentence après plus de deux ans d’attente. Présent lors de son jugement accompagné de sa famille, le pilote britannique s’est vu recevoir une peine ferme de 18 mois de prison.

L’homme de 67 ans encourait jusqu’à 5 ans d’emprisonnement pour avoir provoqué la mort de deux individus, ainsi que deux ans de prison pour avoir tenté de faire sortir un passager du Royaume-Uni sans autorisation.

Quelle implication a eu Henderson dans l’affaire ?

Ce vendredi, le procureur de l’audience, Martin Goudie, a évoqué une des mesures prises par Henderson lors du vol, qui aurait " mis en danger la sécurité de l’aeronef ". Ce 21 janvier 2019, le pilote anglais avait jugé bon de réduire plusieurs coûts lors de ce trajet, qui, selon le procureur, n’avaient pas lieu d’être. Ce dernier a d’ailleurs rejeté que David Henderson ait des " pressions " pour organiser le vol entre Nantes et Cardiff, une théorie évoquée par la défense. Henderson est aussi reconnu coupable d’avoir cédé sa place à un pilote non habilité pour ce type d’avion, David Ibbotson. De plus, le vol en question a eu lieu de nuit, ce qui était alors interdit pour le pilote, qui, selon sa licence en vigueur, ne pouvait circuler qu'en journée.

" Maintenant que cette affaire a trouvé une conclusion au tribunal, M. Henderson souhaite présenter, de manière formelle, ses condoléances aux familles d’Emiliano Sala et de David Ibbotson ", a indiqué son avocat, Andrew Shanahan après le jugement. Ce dernier a également précisé à la presse, que son client connaissait une passe très sombre depuis ce dramatique évènement, et qu’il se sentait physiquement diminué. Raison pour laquelle Henderson pourrait être libéré sous caution après six mois derrière les barreaux. Un point final donc à une affaire qui reste à ce jour gravée dans l’esprit du FC Nantes, club où a évolué Sala de 2015 à 2019.